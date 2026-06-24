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'Assen vraagt FIA-licentie aan voor plekje op F1-kalender'

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'Assen vraagt FIA-licentie aan voor plekje op F1-kalender'

De geruchten over de mogelijke komst van de Formule 1 naar Assen beginnen weer toe te nemen. Nu de F1-race in Zandvoort van de kalender gaat verdwijnen, liggen er weer kapers op de kust. Volgens sportmarketeer Chris Woerts heeft Assen inmiddels de benodigde Grade 1-licentie aangevraagd bij de FIA.

De Dutch Grand Prix in Zandvoort staat sinds 2021 op de F1-kalender, en is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot één van de populairste races van de sport. Toch heeft de organisatie besloten om na dit jaar niet verder te gaan met de race, aangezien ze geen overheidssteun krijgen en ze niet zeker weten of ze in de toekomst winst kunnen blijven maken. 

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Wat is er aan de hand?

Voordat Zandvoort een F1-comeback maakte, aasde ook Assen op een plekje op de kalender. Aankomend weekend vindt de TT van Assen plaats, en in de SBS6-talkshow Vandaag Inside kwam het MotoGP-evenement ter sprake. Sportmarketeer Chris Woerts sprak zich daar lovend uit over het evenement, en wees ook naar de mogelijke komst van de Formule 1.

Na de complimenten van Woerts haakte tafelgast Johan Derksen in, die stelde met Assen-promotor Lee van Dam te hebben gesproken. Derksen, die in Drenthe woont, was vol lof: "Zandvoort stopt volgend jaar dus ze zijn bezig om dat naar Assen te halen. In Assen is dat kinderlijk eenvoudig, want de tribunes staan er al. De snelweg ligt langs het circuit. Op tien minuten heb je een station en op twintig minuten een vliegveld. En er hoeft eigenlijk niet meer geïnvesteerd te worden. Ze zijn heel ver om met een plan te komen en de autosport daar naartoe te halen. Ze hebben berekend dat dat 400.000 mensen trekt, omdat ook Duitsland daarop afkomt."

'Ze hebben een licentie aangevraagd'

Volgens Woerts zijn de plannen zeer serieus, want Assen is al bezig met het behalen van de juiste papieren: "Je moet een Grade 1 hebben om die F1-licentie te krijgen. Dat is nu aangevraagd. Die gaan ze krijgen, want de paddock daar is fantastisch. Het is eigenlijk een veel mooier circuit dan die oude meuk in Zandvoort."

Weinig plek voor een extra race

Wanneer Assen dan op de F1-kalender wil verschijnen, is onduidelijk. Het lijkt er vooralsnog op dat er weinig plek is voor een extra race, en de F1-top focust zich ook meer op andere continenten. Daarnaast is besloten dat Barcelona en Spa-Francorchamps in de komende jaren gaan rouleren, terwijl Portimão en Turkije volgend jaar terugkeren op de kalender.

Beri

Posts: 6.937

Welke competitie? De circuit directeur van Assen deed er alles aan om het blazoen van Zandvoort te besmeuren, terwijl Assen nooit op de radar was van de FOM/Liberty. De Dutch Grand Prix was altijd voor Zandvoort bedoeld. En terecht zoals nu ook achteraf is gebleken. Zelfs de dwars gespikkelde paa... [Lees verder]

  • 5
  • 24 jun 2026 - 11:34
Foto's Jacks Racing Days 2024
F1 Nieuws

Reacties (15)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 950

    Merel Ek die het gisteren bij VI oranje had over de competitie tussen Assen en Zandvoort een paar jaar terug voordat “er de eerste keer “met F1 op Zandvoort werd gereden, doelend dus op de uitgestelde Corona editie. Echt zo’n Anne-Greet opmerking.

    • + 0
    • 24 jun 2026 - 11:30
    • Beri

      Posts: 6.937

      Welke competitie? De circuit directeur van Assen deed er alles aan om het blazoen van Zandvoort te besmeuren, terwijl Assen nooit op de radar was van de FOM/Liberty. De Dutch Grand Prix was altijd voor Zandvoort bedoeld. En terecht zoals nu ook achteraf is gebleken. Zelfs de dwars gespikkelde paarse roodneusmier heeft met bewondering vanuit zijn holletje in de duinen zitten kijken hoe Zandvoort een wereldevenement heeft kunnen neerzetten. Er is nooit competitie geweest. Dat was allemaal propaganda van Assen.

      • + 5
      • 24 jun 2026 - 11:34
    • Maximo

      Posts: 9.894

      Denk zelf dat het nog veel mooiere GP's waren geweest indien het op Assen had plaatsgevonden

      • + 0
      • 24 jun 2026 - 13:17
  • Beri

    Posts: 6.937

    Helemaal prima als ze dat daar willen gaan organiseren. Ik vrees alleen dat het een enorm saaie race gaat worden. Waar Zandvoort nog een spectaculaire baan heeft, de allure van de zee, de reputatie dat het hordes mensen via groene alternatieven naar het circuit krijgt en met dit alles internationaal aanzien heeft gecreëerd, heeft Assen dit allemaal niet. En dat gaat opbreken.

    • + 1
    • 24 jun 2026 - 11:31
  • Bertrand Gachot

    Posts: 950

    Assen leuke accommodatie, veel te smal en specifieke “brommer bochten” ongeschikt voor de huidige f1.

    • + 0
    • 24 jun 2026 - 11:31
    • jordanfreak

      Posts: 25

      Te smal? Zandvoor is tussen de 10m en 12m breed. Assen tussen de 10m en 12m

      • + 5
      • 24 jun 2026 - 12:33
    • Bertrand Gachot

      Posts: 950

      Ja idd alletwee veel te smal

      • + 0
      • 24 jun 2026 - 13:14
  • The Wolf

    Posts: 1.086

    Zie de toegevoegde waarde van Assen niet op de F1 kalender. Even los van de lay-out die denk ik zorgt voor saaie races. Zandvoort heeft een aantal jaren flink gepiekt dankzij Max en trekt tijdig de stekker eruit voordat ze een peperdure F1 in huis halen en er onder het NL publiek teruglopende belangstelling is omdat het nieuwe eraf is. NL is geen land met een hele lange autosport traditie zoals VK en Italië. Zonder Verstappen donderen de kijkcijfers weer in mekaar

    • + 2
    • 24 jun 2026 - 11:37
  • Snorremans

    Posts: 297

    En daar gaan we weer...

    • + 0
    • 24 jun 2026 - 11:39
    • Larry Perkins

      Posts: 65.886

      Oké...

      Sensation Waailand anthem
      Maar dan net effe anders
      Los met de Snollebollekes
      Klappen met die handjes
      Oh, dat wordt weer een zooi
      Effe opletten nou

      Welkom in de feesttent, doe maar lekker maf
      't Is stoorzender van de zolder, maar het dak dat gaat eraf
      Hakken, beuken, springen, de hut gaat uit z'n bol
      Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt gemold
      Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt gemold
      Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt gemold

      Naar links
      Naar rechts
      Nog unne keer
      Naar links
      Naar rechts (Zingen)

      Du-du-du-du-du-du, du-du-du-du-du
      Du-du-du-du-du, du-du-du-du-du-du (Oh, wat 'n feest)
      Du-du-du-du-du, du-du-du-du-du
      Du-du-du-, du-du-du-du-, du-du-du-du-du-du (Kom op, kom op, kom op, kom op)

      Hebben we nog geen rondje gelopen?
      Gezellig

      Blijf de glazen vullen met nog meer alcohol
      We zijn niet meer te houden, gooi de vrouwkes lekker vol zijn
      Zitten, hangen, liggen, zo wij niet getrouwd
      Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt versterkt (Wat ze je?)
      Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt ontwikkeld (Ja)
      Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt opgebouwd

      Naar links
      Oh ja, naar rechts
      Nondeju, dat gaat er goed op
      Naar links
      En nog unne keer naar rechts (Oh-hoe-hoe-hoe-hoe)

      Du-du-du-du-du-du, du-du-du-du (Ja)
      Du-du-du-du-du-du, du-du-du-du-du (Ik woord helemaal koekoek)
      Du-du-du-du-du-du, du-du-du-du-du (Feest)
      Du-du-du-, du-du-du-du-, du-du-du-du-du-du (Zing)

      Oh, dat kan nog wel een tandje sneller of niet?
      Zingen, springen, ja, daar gaat ie

      Welkom in de feesttent, doe maar lekker maf
      't Is stoorzender van de zolder, maar het dak dat gaat eraf
      Hakken, beuken, springen, de hut gaat uit z'n bol (Ja)
      Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt gemold (Joe-hoe-hoe)
      Blijf de moeilijke met nog meer alcohol
      We zijn niet meer te houden, gooi de vrouwkes lekker vol
      Zitten, hangen, liggen, zo zijn wij niet getrouwd (Ja)
      Allemaal van links naar rechts, de tent die wordt verbouwd (Joe-hoe-hoe)

      Du-du-du-du-du, du-du-du-du Du
      -du-du-du-du, du-du-du-du-du-du
      Du-du-du-du-du-du, du-du-du-du
      Du-du-du-, du-du-du-, du-du-du-du-du-du
      Du-du-du-, du-du-du-du-, du-du-du-du-du-du

      Heeft er hier een defibrillator of niet?
      Wil, godnondeju

      • + 0
      • 24 jun 2026 - 13:29
    • Larry Perkins

      Posts: 65.886

      Ik sla zelf trouwens ff over, veel te warm en de wedstrijd is pas donderdagnacht...

      • + 0
      • 24 jun 2026 - 13:31
  • racepace1

    Posts: 805

    Waarom?
    Hou je lekker bezig met je 100 jarige bestaan binnenkort

    • + 0
    • 24 jun 2026 - 12:36
  • meister

    Posts: 4.308

    Een voordeel ze hoeveel niet met een debiele huurfiets te komen, parkeren geen probleem gewoon op weilanden.

    • + 1
    • 24 jun 2026 - 12:44
  • Jan de Overbuurman

    Posts: 10

    Ik kijk al vooruit naar de Engelse commentatoren die gaan giechelen als ze de naam Assen moeten uitspreken.

    • + 1
    • 24 jun 2026 - 12:44
  • AUDI_F1

    Posts: 3.910

    Met een grade 1 licentie kunnen teams ook een TPC test houden. En ja misschien lukt het wel om een Nederlandse GP te houden in Assen.

    • + 0
    • 24 jun 2026 - 13:33

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Bahrein
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-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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