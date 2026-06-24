De geruchten over de mogelijke komst van de Formule 1 naar Assen beginnen weer toe te nemen. Nu de F1-race in Zandvoort van de kalender gaat verdwijnen, liggen er weer kapers op de kust. Volgens sportmarketeer Chris Woerts heeft Assen inmiddels de benodigde Grade 1-licentie aangevraagd bij de FIA.

De Dutch Grand Prix in Zandvoort staat sinds 2021 op de F1-kalender, en is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot één van de populairste races van de sport. Toch heeft de organisatie besloten om na dit jaar niet verder te gaan met de race, aangezien ze geen overheidssteun krijgen en ze niet zeker weten of ze in de toekomst winst kunnen blijven maken.

Wat is er aan de hand?

Voordat Zandvoort een F1-comeback maakte, aasde ook Assen op een plekje op de kalender. Aankomend weekend vindt de TT van Assen plaats, en in de SBS6-talkshow Vandaag Inside kwam het MotoGP-evenement ter sprake. Sportmarketeer Chris Woerts sprak zich daar lovend uit over het evenement, en wees ook naar de mogelijke komst van de Formule 1.

Na de complimenten van Woerts haakte tafelgast Johan Derksen in, die stelde met Assen-promotor Lee van Dam te hebben gesproken. Derksen, die in Drenthe woont, was vol lof: "Zandvoort stopt volgend jaar dus ze zijn bezig om dat naar Assen te halen. In Assen is dat kinderlijk eenvoudig, want de tribunes staan er al. De snelweg ligt langs het circuit. Op tien minuten heb je een station en op twintig minuten een vliegveld. En er hoeft eigenlijk niet meer geïnvesteerd te worden. Ze zijn heel ver om met een plan te komen en de autosport daar naartoe te halen. Ze hebben berekend dat dat 400.000 mensen trekt, omdat ook Duitsland daarop afkomt."

'Ze hebben een licentie aangevraagd'

Volgens Woerts zijn de plannen zeer serieus, want Assen is al bezig met het behalen van de juiste papieren: "Je moet een Grade 1 hebben om die F1-licentie te krijgen. Dat is nu aangevraagd. Die gaan ze krijgen, want de paddock daar is fantastisch. Het is eigenlijk een veel mooier circuit dan die oude meuk in Zandvoort."

Weinig plek voor een extra race

Wanneer Assen dan op de F1-kalender wil verschijnen, is onduidelijk. Het lijkt er vooralsnog op dat er weinig plek is voor een extra race, en de F1-top focust zich ook meer op andere continenten. Daarnaast is besloten dat Barcelona en Spa-Francorchamps in de komende jaren gaan rouleren, terwijl Portimão en Turkije volgend jaar terugkeren op de kalender.