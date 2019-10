Medische check voor Ferrari-monteur na pitongeluk

Gepubliceerd op 28 sep 2008

Door: Jules van der Leeuw

Na zijn harde botsing met de benzineslang van Felipe Massa is de bewuste Ferrari-monteur voor medische checks overgebracht naar het Grand Prix Medical Centre in Singapore. De Ferrari-coureur reed nietsvermoedend weg toen het pitlicht op groen sprong, niet wetend dat de brandstofslang nog in zijn bolide zat.



Ferrari-woordvoerder Luca Colajanni verklaarde tegenover ITV dat de monteur het goed maakt. “Voor de zekerheid zal goed worden gekeken of de man niks gebroken of gekneusd heeft. Verder kan ik weinig over het incident zeggen. Ik het de beelden nog niet terug gezien. Toen ik onze monteur op de grond zag liggen heb ik me over hem ontfermd. Het maakte mij toen even niet uit wiens schuld het precies was.”