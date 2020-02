Red Bull bevestigt komst Crawford naar Junior Team en Van Amersfoort Racing

Red Bull Racing voegt in 2020 één coureur toe aan haar opleidingsprogramma: Jak Crawford is de nieuwste aanwinst en komend seizoen racet hij voor Van Amersfoort Racing in de Formule 4.

Begin januari meldde GPToday.net al dat Red Bull en Van Amersfoort Racing werk maakten van de komst van de pas 14-jarige Crawford. De Amerikaan racete afgelopen jaar in de USF2000 en de karts, en maakt met steun van Red Bull de oversteek naar Europa. Komend jaar komt hij met het Nederlandse Van Amersfoort Racing uit in zowel het Duitse als het Italiaanse Formule 4-kampioenschap.

Ook zitjes andere Red Bull-talenten bevestigd

Crawford is de enige nieuwe toevoeging aan het Red Bull Junior Team voor 2020, maar hij is absoluut niet het enige lid van het programma. De Amerikaan krijgt bij Van Amersfoort Racing gezelschap van de 15-jarige Jonny Edgar, die ook een dubbel programma gaat afwerken in de Duitse en Italiaanse Formule 4. Zij staan het laagste op de ladder richting de Formule 1.

In de Formule 3 heeft Red Bull drie talenten gestald. Liam Lawson maakt de overstap van MP Motorsport naar Hitech Grand Prix. Bij dat team, dat vorig seizoen Juri Vips nog in de gelederen had, krijgt Lawson gezelschap van mede Red Bull-junior Dennis Hauger, die promotie maakt vanuit de Italiaanse F4. Jack Doohan maakt intussen de overstap van de Aziatische F3 naar de FIA Formule 3, waarbij hij voor HWA in actie gaat komen.

De twee talenten die het verste zijn in hun ontwikkeling zijn Yuki Tsunoda en Vips. Vips wisselt naar de Japanse Super Formula, waar hij gaat racen voor Team Mugen. Tsunoda promoveert intussen vanuit de F3 naar de Formule 2. De Japanner, die ook onderdeel is van het opleidingstraject van Honda, zal komend seizoen voor Carlin gaan racen.