Red Bull en Van Amersfoort Racing maken werk van komst 14-jarige Amerikaan

Red Bull voegt mogelijk op korte termijn een nieuw talent toe aan haar opleidingsprogramma. Dat moet de 14-jarige Jak Crawford worden en de Amerikaan zou meteen de oversteek maken naar Europa, mogelijk zelfs met Van Amersfoort Racing.

Crawford rijdt momenteel nog in de karts, maar op redelijk korte termijn zou daar mogelijk al verandering in kunnen komen. Volgens Kart360 is de Amerikaan in gesprek met Red Bull voor een plekje in het Junior Team. Het medium stelt dat Crawford recent gesignaleerd is bij het hoofdkwartier van Red Bull Racing in Milton Keynes, om later in die week ook tests af te werken op de Red Bull Ring.

Dat zou hij gedaan hebben met Van Amersfoort Racing. Voorafgaand aan de test zou Crawford ook in Nederland geweest zijn voor een bezoek aan het Nederlandse raceteam. Mogelijk gaat Crawford, die ook al een seizoen ervaring heeft opgedaan in de Noord- en Centraal-Amerikaanse Formule 4, met het Nederlandse team de overstap wagen naar de Europese autosport. De meest waarschijnlijke stap voor de pas 14-jarige coureur zou de stap naar het Duitse of Italiaanse Formule 4 zijn.

Crawford eerder in beeld bij ander F1-team

Red Bull is niet het eerste Formule 1-team dat interesse getoond heeft in de diensten van Crawford. Volgens Kart360 is het team rond Crawford anderhalf jaar lang in gesprek geweest met een 'Italiaans team'. Ondanks meerdere bezoeken aan de fabriek van dat team liepen de gesprekken tussen team en coureur in oktober vast, waarna hij een week later tijdens de Mexicaanse Grand Prix bij Red Bull in de pits stond.