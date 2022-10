Mercedes-junior Antonelli: "Wolff is erg geïnteresseerd in mijn prestaties"

Andrea Kimi Antonelli won op een indrukwekkende en dominante manier het Duitse F4-kampioenschap bij het slotweekend op de Nurburgring. Hij is daarmee de eerste Italiaan die deze titel op zijn naam schrijft.

De Mercedes-protogé hoopt ooit de koningsklasse te bereiken, net als zijn grote voorbeeld Ayrton Senna. Geciteerd door de officiële website ADAC Formula 4 zegt de kersverse kampioen over zijn held: "Helaas heb ik hem nooit live kunnen zien. Ik werd echter gegrepen door een fascinatie voor Senna toen ik als kleine jongen een reportage over hem op televisie zag. Sindsdien is hij een inspiratiebron en kijk ik veel video's en onboard-beelden."

Met de F4-titel op zak, gaat Antonelli een stapje omhoog in zijn missie om de absolute top te bereiken. In 2023 komt hij uit in het Formula Regional European Championship, een treetje onder de Formule 3. Net als in de Formule 4 komt Antonelli uit voor het Italiaanse PREMA.

Tijd voor vakantie heeft de Mercedes-rijder niet, want in het weekend van 21 oktober staan de slotraces van de Italiaanse F4 op het programma. De kans is zeer groot dat Antonelli ook dit kampioenschap op zijn naam schrijft. Ook heeft de Italiaan de komende periode andere verplichtingen."Naast autosport moet ik ook school inbouwen en veel gemiste lessen inhalen. Dat is niet altijd gemakkelijk. Af en toe train ik voor de wedstrijden in de sportschool, maar ik weet ook wanneer het genoeg is. Ik heb ook wat tijd nodig voor mezelf en mijn gezin", legt Antonelli uit.

Support van Wolff

Het was logisch geweest als Antonelli uitkwam in de jeugdopleiding van Ferrari, maar door verschillende factoren kwam de samenwerking niet tot stand. Mercedes-teambaas Toto Wolff greep zijn kans en kon de toen 12-jarige Italiaan overtuigen om zich te voegen bij de Duitse F1-kampioen.

Sindsdien heeft Antonelli regelmatig contact met de Oostenrijkse teamchef over zijn verrichtingen. "Na elk raceweekend krijg ik een bericht van Toto Wolff. Hij is erg geïnteresseerd in mijn prestaties en feliciteert me regelmatig met mijn succes. Het is geweldig om met hem in contact te zijn'', zegt Antonelli.