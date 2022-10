Antonelli deklasseert concurrentie en wint overtuigend titel

Mercedes-junior Andrea Kimi Antonelli heeft zijn eerste titel in de openwielers binnengesleept door het Duitse ADAC F4 Championship op zijn naam te schrijven. De jonge en zeer getalenteerde Italiaan was al langere tijd de grote favoriet, maar moest in het slotweekend op de Nurburgring het klusje nog wel klaren.

Dat deed Antonelli, die niet vernoemd is naar Kimi Raikkonen - geheel in stijl. Op de zaterdag won de 16-jarige PREMA-coureur beide races op een natte baan. Zijn enige overgebleven concurrent Taylor Bernard - die nog kon meedoen voor de titel vanwege Antonelli's afwezig was bij het vorige raceweekend - kon geen vuist maken tegen de oppermachtige Mercedes-pupil. De suprematie van Antonelli is ook duidelijk terug te zien in de statistieken: negen zeges uit veertien races, zeven polepositions en acht snelste rondes.

Naast het Duitse F4-kampioenschap kan Antonelli ook de Italiaanse variant op zijn naam schrijven. In het weekend van 21 oktober is de finale en de kans is zeer groot dat de Mercedes-junior ook dit kampioenschap opeist.

Door de verbluffende prestaties gaat Antonelli hogerop en doet vanaf 2023 mee aan het Formule Regional European Championship voor PREMA, een treetje onder de Formule 3.