'Organisatie trekt stekker uit Duitse F4-klasse'

Kimi Antonelli zal voorlopig de laatste talentvolle coureur zijn die de Duitse F4 op zijn naam schrijft. ADAC F4 ​​keer in 2023 niet terug op de autosportkalender volgens​​Formulascout.com.

Sinds de oprichting in 2015 liepen de inschrijvingen van teams en coureurs naar beneden en afgelopen jaar waren er maar vijf rijders die een seizoen afwerkte. De situatie werd onthoudbaar. Bekende namen zoals Lando Norris, Mick Schumacher en Zhou Guanyu hebben in het verleden in deze klasse gereden.

De teloorgang van de Duitse F4 is typerend hoe de autosport bij de Oostenburen ervoor staat. Het land worstelt al geruime tijd om een Grand Prix te hosten. De enige Duitse troef in de koningsklasse - naast Mercedes als team - is de ervaren 36-jarige Nico Hulkenberg die bij Haas zijn rentree maakt. Ook de aanwas van nieuw talent blijft uit na het wegvallen van Mick Schumacher uit de Formule 1. In zowel de Formule 2 en Formule 3 rijden er geen coureurs onder de Duitse vlag.