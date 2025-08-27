user icon
Column: Jos is nog steeds 'The Boss'
  Gepubliceerd op 27 aug 2025 12:09
  comments 7
  Door: Tom van Hooft

Als ik met mensen klets over Jos Verstappen dan heb ik altijd de behoefte om hem te verdedigen. Ik ben namelijk van mening dat Jos de absolute grondlegger is van het Formule 1-succes in Nederland. Iedereen zal beamen dat Jos van onschatbare waarde is voor de doorgewinterde Formule 1-fan. 

Zijn bijnaam doet Jos hedendaags nog altijd eer aan. Hij was een baas, hij is een baas en blijft de baas. Jos trekt altijd aan alle touwtjes en heeft veel (positieve) invloed op Max en de rest van zijn omgeving. De lekker eigenwijze en directe manier van handelen van Verstappen senior is hem in het verleden niet door iedereen in dank afgenomen. Ik denk persoonlijk dat deze manier de enige manier is om iets te kunnen bereiken. Ja, Jos heeft natuurlijk hier en daar met vuur gespeeld, maar uiteindelijk wil hij altijd het beste voor Max. 

De zaak Horner

Zo ook vorig jaar toen het situation critical was omtrent Christian Horner. De machtsstrijd die uitgevoerd is bij Red Bull Racing heeft het team uiteindelijk geen windeieren gelegd. Het mag duidelijk zijn dat Jos de eerste was die openlijk aan de bel trok omtrent de situatie. Zoals Jos ook al in een eerder stadium aan de bel heeft getrokken dat de ontwikkeling van de auto de verkeerde kant op ging. Wat dat betreft blijft deze man een soort van visionair. Ik heb ook altijd het idee dat Jos precies weet waar het over gaat en in zijn meningen niet terughoudend is. Dat was hij vroeger al niet en dat is hij zeker nu niet. 

Absolute Boss

Ik denk dat Jos een absolute Boss is omdat hij hedendaags niet alleen de steun en toeverlaat is van zijn zoon, maar ook op professioneel niveau een dijk van een prestatie neerzet. Wat hij flikt in het Belgisch Rally kampioenschap is ongekend fenomenaal. Jos heeft op zijn leeftijd nog altijd de wil om te winnen en heeft nog altijd die pure rauwe snelheid. Rally rijden is naar mijn idee een van de moeilijkste disciplines binnen de gemotoriseerde sport. Jos beheerst dit inmiddels. Hier en daar maakt hij een klapper, maar dat zit in de aard van het beestje. Hij gaat altijd tot het gaatje en is nergens bang voor. 

Kermis voor de lachspieren

In het verleden is Jos door een aantal mensen weggezet als 'zandhaas' en 'crash test dummie'. Meestal (eigenlijk altijd) mensen die geen verstand hebben van hetgeen deze man allemaal moest doen. De mooiste quotes komen overigens altijd van Jos zelf. Jos en X-account zijn voor mij een kermis voor de lachspieren. In het verleden zijn er genoeg mensen geweest die van Jos een beurt hebben gehad. Arjan Schouten van het AD bijvoorbeeld. 

Grondlegger

Jos dus, grondlegger van de autosport in Nederland en deels België. De man die zijn eigen carrière aan de kant schoof om die van een ander in gang te zetten. Aan die man hebben wij wel de wereldtitel van Max in 2021 te danken, niet aan Michael Masi. Er is maar één absolute eindbaas en dat is Jos the Boss! 

misstappen

Posts: 3.310

Door Jos ben ik op zijn website terecht gekomen en daardoor heb ik in een heel vroeg stadium Max in zijn kart dagen mogen leren kennen. Ik heb toen verschillende kart races van hem online gezien. Mbt Jos, ja, daar werd lacherig over gedaan, met name de grindbak grappen waren niet van de lucht. Ma... [Lees verder]

  • 5
  • 27 aug 2025 - 12:18
  • misstappen

    Posts: 3.310

    Door Jos ben ik op zijn website terecht gekomen en daardoor heb ik in een heel vroeg stadium Max in zijn kart dagen mogen leren kennen. Ik heb toen verschillende kart races van hem online gezien. Mbt Jos, ja, daar werd lacherig over gedaan, met name de grindbak grappen waren niet van de lucht. Maar hij was wel de eerste NL-er die op een podium kwam te staan. (of later op plaats 3 is gezet doordat er iemand - ik weet niet meer wie - terug was gezet na een straf). Ik keek ruim voor hem al F1, maar door hem (Jos dus) ben ik veel vaker gaan kijken. Natuurlijk de Benneton tijd met Schummie en Falvio ware uniek, maar wat hij later in bijvoorbeeld die aftandse Arrow liet zien was ook smullen. Wie herinnert zich de (gedeeltelijke) regenrace in Maleisie nog.., geweldige racer. Qua persoon is er natuurlijk wel het een en ander aan op te merken, maar dat hij de grondlegger was van het niveau van racen in NL is voor mij ook duidelijk.

    • + 5
    • 27 aug 2025 - 12:18
    • Snork

      Posts: 21.670

      Jos Verstappen werd derde in de Hongaarse Grand Prix van 1994, en dat gebeurde mede doordat Martin Brundle in de laatste ronde uitviel met motorproblemen. Verstappen was al opgeschoven naar de vierde plek nadat David Coulthard spinde op de olie van Jean Alesi's kapotte motor, en door Brundle's uitval schoof hij nog een plek op naar het podium.

      Waar jij aan refereert:
      Jos werd ook derde in de Belgische Grand Prix van 1994, pas ná de race: Michael Schumacher werd daar gediskwalificeerd vanwege een te ver afgesleten bodemplaat. Daardoor schoof Jos op naar de derde plaats in de eindklassering, al kreeg hij daar geen podiumceremonie voor.

      • + 1
      • 27 aug 2025 - 12:29
    • MWHT

      Posts: 5.548

      Maleisie was echt een geweldige race, met name van Jos Verstappen in die fraaie Arrows. Werd ook na de race door Michael Schumacher gezegd. Hij ging het duel aan met Ferrari, Jordan en McLaren in een Arrows en liet geweldige racecraft zien. regen was die dag inderdaad 'the great equalizer'.

      Sorry about the fueltank, Jos...

      • + 1
      • 27 aug 2025 - 12:34
  • Regenrace

    Posts: 1.931

    Beetje onzin is het wel. Respect voor de man, hij is zonder meer een grootheid in de NL autosport. Daar valt niets op af te dingen, maar over zijn F1 tijd geeft Jos achteraf zelf toe dat ie dingen niet handig heeft aangepakt.
    Ik ben zelf ooit nog eens grondig in de cijfers gedoken, echt grondiger dan wie dan ooit (met de intentie om hem te verdedigen) maar moest tot mijn verbazing en teleurstelling tot de conclusie komen, alle smoezen en excuses ten spijt, dat ie toch wel een crash test dummy was.

    • + 1
    • 27 aug 2025 - 12:42
    • Q3FI

      Posts: 795

      Jos was een regelmatige crasher omdat hij voorbij de limiet van de auto reed. Hij probeerde dingen te doen die de auto niet kon. Jos reed altijd 100%, 101% is domweg niet mogelijk. Hij heeft fantastische dingen laten zien, afgewisseld met grote fouten, blunders zo je wilt. Maar altijd met de intentie om echt de laatste duizendste seconde uit een auto te halen.

      Max rijdt nu ook altijd 100% en Max heeft, beter dan zijn vader, geleerd de limieten van de auto te respecteren. Vandaar ook de gevleugelde Max-uitspraak "het is wat het is, meer zat er niet in".

      • + 0
      • 27 aug 2025 - 13:08
    • MWHT

      Posts: 5.548

      en daarbij, als je alleen de starts van Verstappen zag in zijn Arrows tijd, was niet de vraag of hij posities zou winnen bij start, de vraag was hoeveel....

      • + 0
      • 27 aug 2025 - 13:22
  • Canson Po

    Posts: 2.652

    Jos kwam zeer snel opzetten herinner mij dit nog als de dag van gisteren, mensen die toen F1 (via tijdschriften) van dichtbij volgden wisten dat Jos reeds had getekend bij Benetton nog voor het ongeval van Letho en dat was omdat Jos alles kapot reed in de opstap klassen een echt opkomend mega talent dus, zo won hij de duitse F3 toen een maatstaaf voor toekomstige F1 rijders, wie dat kampioenschap won werd F1 rijder en dus ook Jos.

    De jaren en gemiste kansen die erop zouden volgen zijn wel bekend, iedereen in de paddock wist dat Jos snel was, mss soms error prone (maar soit), het zat gewoon nooit mee om op het juiste moment op de juiste plaats te zijn, ik ben er heilig van overtuigd dat Jos beter had gedaan dan Herbert mocht hij ook in '95 naast Schumacher gereden hebben, dan was hij de eerste Nederlandse GP winnaar geweest.

    Grondlegger in Belgie is hij dan wel weer niet, dat is een foutje van de auteur, Belgie stond voor de Verstappen saga mijlen voor op Nederland op gebied van F1 of auto racen in zijn totaal. En dat is eigenlijk nog steeds zo, kijk maar naar de 24uren van spa om maar een vb te geven vooral in Wallonië staat autosport meer dan op kaart vergeet niet dat we al 30 jaar dik meedoen in WRC en dergelijke.

    • + 0
    • 27 aug 2025 - 13:26

