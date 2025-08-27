Column: Jos is nog steeds 'The Boss'

Als ik met mensen klets over Jos Verstappen dan heb ik altijd de behoefte om hem te verdedigen. Ik ben namelijk van mening dat Jos de absolute grondlegger is van het Formule 1-succes in Nederland. Iedereen zal beamen dat Jos van onschatbare waarde is voor de doorgewinterde Formule 1-fan.

Zijn bijnaam doet Jos hedendaags nog altijd eer aan. Hij was een baas, hij is een baas en blijft de baas. Jos trekt altijd aan alle touwtjes en heeft veel (positieve) invloed op Max en de rest van zijn omgeving. De lekker eigenwijze en directe manier van handelen van Verstappen senior is hem in het verleden niet door iedereen in dank afgenomen. Ik denk persoonlijk dat deze manier de enige manier is om iets te kunnen bereiken. Ja, Jos heeft natuurlijk hier en daar met vuur gespeeld, maar uiteindelijk wil hij altijd het beste voor Max.

De zaak Horner

Zo ook vorig jaar toen het situation critical was omtrent Christian Horner. De machtsstrijd die uitgevoerd is bij Red Bull Racing heeft het team uiteindelijk geen windeieren gelegd. Het mag duidelijk zijn dat Jos de eerste was die openlijk aan de bel trok omtrent de situatie. Zoals Jos ook al in een eerder stadium aan de bel heeft getrokken dat de ontwikkeling van de auto de verkeerde kant op ging. Wat dat betreft blijft deze man een soort van visionair. Ik heb ook altijd het idee dat Jos precies weet waar het over gaat en in zijn meningen niet terughoudend is. Dat was hij vroeger al niet en dat is hij zeker nu niet.

Absolute Boss

Ik denk dat Jos een absolute Boss is omdat hij hedendaags niet alleen de steun en toeverlaat is van zijn zoon, maar ook op professioneel niveau een dijk van een prestatie neerzet. Wat hij flikt in het Belgisch Rally kampioenschap is ongekend fenomenaal. Jos heeft op zijn leeftijd nog altijd de wil om te winnen en heeft nog altijd die pure rauwe snelheid. Rally rijden is naar mijn idee een van de moeilijkste disciplines binnen de gemotoriseerde sport. Jos beheerst dit inmiddels. Hier en daar maakt hij een klapper, maar dat zit in de aard van het beestje. Hij gaat altijd tot het gaatje en is nergens bang voor.

Kermis voor de lachspieren

In het verleden is Jos door een aantal mensen weggezet als 'zandhaas' en 'crash test dummie'. Meestal (eigenlijk altijd) mensen die geen verstand hebben van hetgeen deze man allemaal moest doen. De mooiste quotes komen overigens altijd van Jos zelf. Jos en X-account zijn voor mij een kermis voor de lachspieren. In het verleden zijn er genoeg mensen geweest die van Jos een beurt hebben gehad. Arjan Schouten van het AD bijvoorbeeld.

Grondlegger

Jos dus, grondlegger van de autosport in Nederland en deels België. De man die zijn eigen carrière aan de kant schoof om die van een ander in gang te zetten. Aan die man hebben wij wel de wereldtitel van Max in 2021 te danken, niet aan Michael Masi. Er is maar één absolute eindbaas en dat is Jos the Boss!