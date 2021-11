Als mensen hard schreeuwen om te bewijzen dat ze bij de meerderheid horen, blijkt achteraf in tien van de tien gevallen dat ze onderdeel van een minderheid zijn geweest. In het begin helpt beeldvorming ze in het zadel, waar ze onder het motto ‘al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt ze wel’ uiteindelijk vanaf lazeren. Vanwege ontstane verwarring kan die kanteling even duren.

Een veelzeggend voorbeeld uit de wereldgeschiedenis stamt uit het Rusland van begin twintigste eeuw. Vlak voor de revolutie waarbij het tsarenrijk viel, maakte communisme een opmars. Communistische denkers verdeelden zich in twee kampen – zij die het oude systeem zo snel mogelijk naar de gruzelementen wensten, en zij die gematigder te werk gingen.

De eerste groep noemde zichzelf ‘bolsjewieken’, wat ‘meerderheid’ betekent. De andere groep werd ‘mensjewieken’ genoemd, ‘minderheid’. Doch, waar bolsjewieken zichzelf op de borst klopten en door menigeen als belangrijkste groep werd gezien – ze noemden zichzelf immers meerderheid – bleken mensjewieken achteraf met meer te zijn. Bolsjewieken grepen, dankzij door beeldvorming vertroebelde werkelijkheid, de macht. Menig andersdenkende was verward.

Hoenderhok

De aanwezigheid van Saudi-Arabië op de F1-kalender heeft voor een hoop ruis gezorgd. Als ik opiniërende artikelen en activistische liefhebbers moet geloven, is het feit dat uitgerekend dít land een GP organiseert één van de grootste schandvlekken uit de historie. Saudi-Arabië bivakkeert in de kelder van het mensenrechtenklassement en lijkt daar niet op korte termijn uit te klauteren.

Openbare homoseksualiteit levert je een pijnlijke trip naar het hiernamaals op, vrouwen hebben pas sinds kort meer dan het aanrecht en pers mag geen waarheid verkondigen. Klinkt niet als een heel plezierig oord. In een artikel van Het Parool, pakweg een jaar geleden gepubliceerd, zette een generatiegenoot van mij het probleem in klare taal uiteen. Daar geniet ik van. Veel twintigers hobbelen voornamelijk achter de muziek aan, deze dame gooide de knuppel in het hoenderhok.

Volgens het relaas is het een schande dat de F1-organisatie zich aan de ene kant bedient van anti-racismeleuzen, knielbewegingen en regenboogvlaggen als het aan de andere kant in zee gaat met dubieuze regimes. Veel liefhebbers delen die mening en willen zelfs een stap verder – dit soort infantiele staten moet je volgens hen gewoonweg boycotten.

Pecunia non olet

Het lijkt alsof de meerderheid boos is. Dat is dan jammer voor ze, want we hebben dit maar te slikken. Onze westerse F1-despoten hebben immers voor deze race gekozen. Sterker nog: wil men drie races in Saudi-Arabië houden, dan vinden er drie races in Saudi-Arabië plaats. De drijfveer is al decennialang hetzelfde. Vespasianus, een Romeinse keizer, zei het tweeduizend jaar geleden al: pecunia non olet. Geld stinkt niet.

Juist daarom is de houding van onze afvaardiging pseudoactivisten lachwekkend. Men wijst, krokodillentranen huilend, naar Saudi-Arabië. Dát is een schurkenstaat vol moordenaars. Die gekke kamelen proberen ons te indoctrineren middels sportswashing. Wij zetten daar knietjes, regenbogen en harde taal tegenover. Want wij, verlichte westerlingen, zullen die zandhappers onze geweldige cultuur eens door de strot duwen.

In het Midden-Oosten lachen ze zich krom. Zij hebben het middel waaraan onze bewindvoerders verslaafd zijn – pecunia – en dus trekken zij aan het langste eind. Westers miepgedrag levert niets anders dan antipathie op. De Arabische burgerbevolking ziet ons al aankomen. Voor de tienmiljoenste keer vertellen de verlichte westerlingen hoe Arabieren hun sneue, barbaarse cultuur moeten inrichten.

Loyaliteit

Een groepje dat zichzelf als meerderheid ziet ettert al maanden over mensenrechten. Op autosporthistorisch vlak is het absoluut een schande dat het Midden-Oosten met Grands Prix aan de haal gaat. Maar wat betreft die mensenrechten – zullen we eerst eens naar onszelf kijken? Wat weten we eigenlijk van onze eigen situatie? Is het écht zo geweldig gesteld als onze voorgeschreven realiteit doet vermoeden?

Waar westerlingen spottend naar de zandbak wijzen, daar dompelen zij zichzelf onder in een zee van onkunde. Typerend voorbeeld: shows waarbij een aantal nietszeggende leeghoofden op een eiland wordt gezet, om te zien wie als eerste zijn of haar partner bedriegt, zijn voor velen belangrijker dan maatschappelijke saamhorigheid en samenwerking. Broederschap en loyaliteit, twee factoren die de Arabische cultuur hoog in het vaandel heeft, zijn hier kreten uit een verloren verleden.

Inclusieve wauwelaars zien volledig over het hoofd dat zij zelf hard bezig zijn een paar honderd miljoen medemensen uit te sluiten. Laat de zogenaamde minderheid ze alsjeblieft tot de orde roepen.

René Oudman