Kan je foute keuzes vermijden? Absoluut. In de huidige, door kapitalisme doordrenkte maatschappij is er maar één stamregel: follow the money. Oersimpel, doch zelden gebruikt. Men vertrouwt op talloze modellen en verwachtingen, welke onnodig zijn als er op geldstromen wordt gelet. Lekker makkelijk, Oudman! Jup, het leven is niet zo lastig.

Fernando Alonso is bekend met foute keuzes. Hij is er zo’n eentje die het iedere keer voor elkaar krijgt om de verkeerde beslissing te maken. Daardoor is-ie uitgegroeid tot de superster die ons nooit werd gegund. In een andere dimensie is Alonso recordbreker, op jacht naar een tiende of elfde F1-wereldkampioenschap.

In deze wereld is-ie een tweevoudig titelhouder, met kampioenschappen stammend uit een tijd waarin de meeste van zijn huidige concurrenten nog op de basisschool kuierden. Anno 2021 bevolkt hij soms wat goestingloos het middenveld. Keuzes maken leven. In zijn geval hebben keuzes voor een geestdodende hindernisbaan gezorgd. En dat frustreert.

Fietsenrek

Tot 2007 ging alles goed. Het veranderde toen Alonso van Renault naar McLaren verkaste en een jong Brits talent naast zich kreeg. Ene Lewis Hamilton. Vrolijk, vroeg kalend ventje met een fietsenrek. Alonso, Hij Die Schumacher Versloeg, had reeds twee F1-titels op zak. Nummer drie leek een kwestie van tijd. Razendsnelle auto, coureur vol zelfvertrouwen, team om op te bouwen. Of toch niet? Uitgerekend Hamilton ontpopte zich tot Alonso’s grootste concurrent, waardoor beiden naast de titel grepen.

Balend van zijn verkeerde keuze was Alonso na één jaar gevlogen. Had hij beter bij Renault kunnen blijven, waar alles om hem draaide? Ondanks een aanbieding van het toen opbouwende Red Bull keerde Alonso terug op het oude nest (foutslag nummer twee). Daarna ging het van kwaad tot erger.

Kroniek van foute keuzes: bleef Renault trouw ondanks aanbod van later dominant Brawn GP (wat vervolgens werd overgenomen door Mercedes). Ging kort na grote leegloop bij Ferrari richting Maranello, wimpelde Red Bull voor een tweede keer af (wat daarna meerdere titels won). Verkaste naar McLaren toen Ferrari pardoes weer begon te winnen. Kotste op Honda (strijdt nu voor de wereldtitel) en verliet McLaren (won kortgeleden on merit een GP).

Boardradioterreur

Hamilton heeft in zijn leven precies één keuze gemaakt – McLaren eind-2012 inruilen voor Mercedes. Die keuze heeft hem vooralsnog zes wereldtitels opgeleverd. Hij leeft het leven dat Alonso had kunnen hebben. Wat als Alonso eind-2008 ja had gezegd tegen Brawn? Dat Hamilton nog altijd vooraan rijdt, steekt Alonso. Hij wil daar rijden, hij wil titels winnen.

Tot hij de degens kan kruisen met de koplopers lazert Alonso geregeld in zijn oude, energieslurpende valkuil – boardradioterreur. Puur uit verveling, frustratie en gebrek aan gewenste strijd zendt Nando FM een bekend, hinderlijk deuntje uit. Ook een verkeerde keuze. Het radiostation dat ons op hitjes als ‘Where’s Palmer’ en ‘GP2 Engine’, of de zichzelf eeuwig in de staart bijtende ballade ‘All The Time You Have To Leave The Space’ heeft getrakteerd, was zondag weer in de ether. Diskjockey Alonso zat ditmaal te mekkeren over baanlimieten.

Dat is niet alleen irritant voor kijkers, engineers en de wedstrijdleider, tevens is het een gigantische verspilling van tijd en talent. Vergeet die leeftijd, it’s not important unless you’re a cheese. Alonso is nog altijd één van de beste coureurs ter wereld (zeker in racemodus) en hoort thuis in een topwagen. Maar na al die verkeerde keuzes knort-ie jandorie alwéér in het middenveld rond, daar waar Hamilton nog steeds vooraan rijdt.

Snelkookpanbestuur

De enige optie om dit schip te keren is door te vertrouwen op Alpine, dat zij een kanon bouwen voor 2022. Daar heb ik heel veel fiducie in. Wie follow the money combineert met de stand in het huidige WK en de ontwikkelingsachterstand van de nu strijdende topteams ziet dat Alonso op de juiste plek zit.

Onder leiding van Luca de Meo is de Renault Group een nieuwe weg ingeslagen – vandaar ook de F1-naamswijziging. Voor invoering van het budgetplafond zijn er flinke investeringen gedaan om een stabiele basis te creëren. De Meo is er eentje uit de Marchionneschool. Snelkookpanbestuur en futiliteitenvermijding, prestatiegericht- en doeltreffendheid. Alpine heeft gezaaid om straks te oogsten. Kijk niet vreemd op als ze daadwerkelijk een kanon bouwen.

Hopelijk kan Alonso nog eens schitteren. Op deze manier wordt niemand gelukkig van zijn comeback. Het aanbod van Nando FM is karig en eentonig, terwijl we weten dat het de luisteraar op vrolijke noten en vreugdekreten kan trakteren.

René Oudman