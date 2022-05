WEC Lamborghini gaat hypercar bouwen voor WEC en IMSA

De endurance-racerij wordt in de aankomende jaren steeds interessanter. Het WEC en het Amerikaanse IMSA-kampioenschap hebben de handen ineengeslagen en in beide klassen is het straks mogelijk om met dezelfde hypercars te rijden. Deze nieuwe topklasse is al actief in het WEC en kent in de toekomst een zeer sterk startveld.

Toyota en het Amerikaanse Glickenhaus komen al in actie met hun hypercars. In de nabije toekomst komen daar ook onder andere Ferrari, Peugeot en Porsche bij. Vandaag heeft zich echter nog een nieuwe deelnemer gemeldt: Lamborghini. Het Italiaanse supercar-merk zal vanaf 2024 uitkomen in het WEC en in het IMSA-kampioenschap.

Het hing al geruime tijd in de lucht maar het is vandaag officieel geworden. Lamborghini Squadra Corse ontwikkeld een LMDh prototype en zal over twee jaar uitkomen in de twee kampioenschappen. De Lamborghini's zullen in de toekomst dus gaan strijden om de overwinningen in onder andere de 24 uur van Le Mans en de 24 uur van Daytona. Het is nog niet bekend welke coureurs er in actie zullen komen voor het merk.