Ook van der Zande neemt deel aan 24 uur van Le Mans

In juni staat de autosportklassieker de 24 uur van Le Mans weer op het programma. De langeafstandsrace kent weer een zeer sterke deelnemerslijst. De deelnemerslijst voor de aankomende editie is zo goed als rond en er staan veel bekende koppen aan de start op 11 juni.

Er doen ook dit jaar weer flink wat Nederlanders mee met de race. Dit jaar staat er geen Nederlander aan de start die kans maakt op de eindoverwinning, in de hypercar-klasse staat immers geen landgenoot ingeschreven. Er staan dit jaar zes Nederlanders aan de start, dat waren er eerst vijf maar gisteren is daar een nieuwe naam bijgekomen.

Op de valreep is namelijk ook de naam van Renger van der Zande aan de startlijst toegevoegd. Hij zal deelnemen in de GTE Am-klasse in een Ferrari 488 GTE Evo van het team JMW Motorsport. Van der Zande deelt de auto met de Amerikanen Mark Kvamme en Jason Hart. Het wordt van der Zandes eerste Le Mans-deelname in een GT-bolide. Naast van der Zande staan ook de Nederlanders Nick Catsburg, Tijmen van der Helm, Robin Frijns, Bent Viscaal en Job van Uitert aan de start.