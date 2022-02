Lamborghini naar Le Mans?

Autosportliefhebbers kunnen hun hart de aankomende jaren ophalen bij het WEC en de Amerikaanse tegenhanger IMSA. De twee endurance-kampioenschappen hebben namelijk de handen ineen geslagen en gezamenlijk regels opgesteld waardoor renstallen met hetzelfde materiaal kunnen rijden in beide kampioenschappen. Veel fabrikanten hebben daar wel oren naar en de automerken spoeden zich dan ook naar de kampioenschappen.

Hierdoor wordt bijvoorbeeld de strijd voor de winst in de 24 Uur van Le Mans een waar titanenduel. Porsche, Audi, Ferrari en Peugeot zijn enkele van de merken die de aankomende jaren gaan meestrijden. Tijdens de afgelopen jaren was het in het WEC een soort onemanshow van Toyota. Nu kunnen de Japanners echter rekenen op veel concurrentie.

Paar weken

Autobouwers kunnen ervoor kiezen om een Hypercar op een LMDh te bouwen. Die laatste optie is echter goedkoper en veel merken kiezen daar dan ook voor. Ook Lamborghini denkt na over deelname. De baas van de autosport-tak van het merk ,Giorgio Sanna, spreekt zich uit in gesprek met Motorsport.com: "Als we deze beslissing gaan nemen dan zullen we hard moeten doorwerken om voor 2024 klaar te zijn. We zijn dus dicht bij een beslissing. Dat moet niet nog een paar weken gaan duren."

Investering

Eerder bracht Sanna zijn merk ,dat onderdeel is van de Volkswagen Group, al doorschemeren dat hij overwoog de klasse in te stappen. Hij benadrukt dat hij niet over één nacht ijs wil gaan. "Het is werkelijk waar een belangrijke beslissing voor het gehele bedrijf. Het is de grootste investering ooit van ons in de autosport."