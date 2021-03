Deelnemersveld 24 uur van Le Mans 2021 telt 62 teams

De organisatie van de 24 uur van Le Mans heeft het deelnemersveld voor de komende editie bekendgemaakt. Het startveld bestaat in totaal uit 62 teams, verdeeld over vier klasses. De 24 uur van Le Mans wordt dit jaar op 21 en 22 augustus verreden.

De hoogste klasse, de Hypercar-klasse, bestaat uit vijf inschrijvingen: twee van Toyota, één van Alpine en twee van Glickenhaus Racing. Racing Team Nederland is ook weer van de partij, zoals gebruikelijk in de LMP2-klasse. De Nederlandse renstal neemt het in die klasse op tegen 24 andere teams.

Corvette keert terug in de GTE Pro-klasse, waar het Amerikaanse merk de strijd zal aanbinden tegen de concurrenten van Ferrari en Porsche. In onderstaand filmpje komt het volledige deelnemersveld voor de 24 uur van Le Mans 2021 voorbij.