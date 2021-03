Dit is de LMP2-auto van Robin Frijns voor het seizoen 2021

Team WRT heeft de auto waarmee het komend seizoen zijn opwachting maakt in het World Endurance Championship gepresenteerd. De renstal gebruikt voor de entree in de LMP2-klasse een Oreca 07. Op de foto is te zien hoe Team WRT die bolide qua livery vormgegeven heeft.

Dit is de bolide waarmee Robin Frijns in het WEC zal uitkomen in 2021. De Nederlander weet inmiddels ook wie zijn teamgenoten zijn. Team WRT kondigde naast de onthulling van de bolide aan Ferdinand Habsburg en Charles Milesi vastgelegd te hebben als rijders voor komend seizoen.

