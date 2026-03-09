Rinus 'VeeKay' van Kalmthout zag afgelopen weekend een mooi resultaat in rook opgaan tijdens de IndyCar-race op de Phoenix Raceway. De Nederlandse coureur had een goede kwalificatie achter de rug, maar viel door een incident met kampioen Alex Palou ver terug. VeeKay stelt dat het ontzettend zonde was.

Na een lange winterstop is het nieuwe IndyCar-seizoen in volle vaart van start gegaan. Vorige week werd het seizoen afgetrapt in St. Petersburg, en liet kersvers Juncos Hollinger Racing-coureur Rinus van Kalmthout direct zijn visitekaartje achter. Hij reed naar een knappe negende plaats, en reisde met een goed gevoel af naar de staat Arizona voor de tweede race van het seizoen.

De Phoenix Raceway in Avondale keerde na acht jaar weer terug op de IndyCar-kalender, en dat betekende dat het nieuw terrein was voor VeeKay. Voor de Nederlander maakte dit weinig uit, want hij wist zich mooi naar voren te werken en kwalificeerde zich als achtste. In de openingsfase van de race kon VeeKay goed meekomen, maar een incident met Palou gooide roet in het eten.

De Spaanse superster raakte VeeKay, waardoor de auto van de Nederlander beschadigd raakte. Hij stond hierdoor vier rondjes in de pits en moest met een flinke achterstand zijn weg vervolgen. Uiteindelijk werd hij als 22ste geklasseerd.

Welk gevoel overheerst er bij VeeKay?

In zijn review keek VeeKay teleurgesteld terug op de race: "Het is ongelooflijk zonde. Er was geen plek meer voor mij bij het uitkomen van de vierde bocht, toen ik een inhaalpoging deed kort na de eerste herstart. Ik verloor vier rondjes voor reparatiewerkzaamheden en vanaf dat moment was ik uiteraard kansloos voor een mooi resultaat. Na dat oponthoud was het alleen nog een kwestie van schade beperken, zoveel mogelijk rondjes rijden en uit de problemen blijven. Zonde, want we hadden het hele weekend een goede auto."

Niet boos op Palou

VeeKay neemt regerend kampioen Palou in ieder geval niets kwalijk: "Ik heb met hem gesproken en er was natuurlijk geen sprake van opzet. Er is veel wederzijds respect en we hopen de volgende keer samen om de podiumplekken te kunnen strijden. Gelukkig is het komend weekend alweer tijd voor de volgende race. Het is een speciaal weekend, aangezien ik voor de honderdste keer aan de start van een IndyCar-race zal verschijnen."

De race op de Phoenix Raceway werd uiteindelijk gewonnen door Josef Newgarden van Penske. Hij deelde het podium met Kyle Kirkwood en David Malukas.