Rinus VeeKay opgetogen na test: "Heb misschien een kans gecreëerd"

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout maakte vorige week vrijdag veel indruk tijdens de open IndyCar-test op de Indianapolis Motor Speedway. Hij mocht instappen voor Dale Coyne Racing en eindigde na een zeer productieve dag op P3. Ondanks deze goede prestatie heeft de Nederlander nog altijd geen zitje voor volgend jaar, maar hij heeft wel het gevoel dat hij zijn kansen heeft vergroot.

Een klein maandje geleden kreeg IndyCar-coureur Rinus VeeKay tot zijn eigen verbazing te horen dat Ed Carpenter Racing zijn contract niet zou gaan verlengen. De Nederlander, die sinds zijn debuut in de Amerikaanse raceklasse voor ECR racete, moet zodoende op zoek naar een nieuw team voor 2025. Maar de timing van dit nieuws kon bijna niet slechter voor de Hoofddorper. De meeste IndyCar-teams, die door het nieuwe chartersysteem nog maximaal drie fulltime auto's mogen inzetten, hebben hun line-up voor 2025 namelijk al bekendgemaakt, waardoor de opties voor de 24-jarige erg beperkt zijn.

VeeKay maakt indruk tijdens IndyCar-herfsttest

Het late telefoontje van Dale Coyne Racing (DCR) kwam dan ook als geroepen voor de Nederlander. DCR, dat vorige week vrijdag deelnam aan de jaarlijkse IndyCar-herfsttest op IMS, zou eerst gaan testen met Sting Ray Robb, maar besloot op het laatste moment toch voor Van Kalmthout te gaan. De Hoofddorper pakte deze mogelijkheid met beide handen aan en maakte van de mogelijkheid gebruik om zich in de kijker te rijden.

VeeKay reed 113 ronden in de DCR-bolide en maakte enorm veel indruk met zijn snelheid op de legendarische oval. Hij noteerde uiteindelijk de derde tijd met een gemiddelde van 223,383 mijl per uur (359,5 kilometer per uur), wat neerkomt op een rondetijd van 40.2896. Hij moest alleen tweevoudig IndyCar-kampioen Josef Newgarden (223,973 mijl per uur) en regerend kampioen Alex Palou (224,342 mijl per uur) voor zich dulden.

Alex Palou

De 24-jarige heeft dan ook het gevoel dat hij zijn kans op een IndyCar-zitje heeft vergroot. "Ik heb misschien een kans gecreëerd", zei de opgetogen Nederlander tegenover IndyCar.com. "Ik weet dat er veel interesse is in de paddock, maar er is heel weinig ruimte. Het is zo'n vreemd tussenjaar met al die contracten, maar ik heb het gevoel dat ik in Palou's schoenen sta toen hij mijn leeftijd had", zo doelt de Nederlander op de situatie van Alex Palou uit 2020. Inmiddels is de Spanjaard 27 en is hij drievoudig IndyCar-kampioen, maar vier jaar geleden reed hij nog voor DCR als rookie. Uiteindelijk leverden zijn sterke prestaties met dat team hem een ​​telefoontje van topteam Chip Ganassi Racing op. Denkt de Nederlander dat zoeits ook bij hem kan gaan gebeuren?

"[Ik heb, red.] een voorsprong van 80 races [op de Palou van 2020, red.], wat helpt", stelt de enkelvoudig racewinnaar. "Van wat ik heb gehoord, zien mensen mij nu als een oval-specialist. Ik denk dat het [tijdens de test op IMS, red.] wel liet zien waar ik echt goed in ben. Ik pas echt bij de groep van Alex Palou en Josef Newgarden, dus ik denk dat ik mezelf een doorgewinterde veteraan in de IndyCar Series kan noemen. Ik denk dat ik met een rit met de juiste mensen om me heen en het juiste materiaal, consistent met die jongens mee kan rijden", besluit de Nederlander.