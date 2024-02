Titelverdediger Palou showt opvallende livery voor 2024

De IndyCar-kampioen van 2023, Alex Palou, heeft een opvallende livery voor dit jaar gepresenteerd. De Chip Ganassi-coureur reed vorig jaar met zijn vertrouwde blauw-witte bolide, maar daar is niks meer van over. De Spanjaard schittert nu in de geel-rode kleuren van sponsor DHL.

"Zoals iedereen kan zien, is dit een prachtige kleurstelling,” begon tweevoudig kampioen Palou. “De nr. 10 DHL Honda ziet er erg agressief uit en zal zeker opvallen op het circuit, wat geweldig is. Ik kan niet wachten om te beginnen seizoen met een run in deze kleurstelling in Sebring voordat we van start gaan in St. Pete."

"Het ziet eruit als de perfecte kleurstelling om onze titel in 2024 te verdedigen, en ik kan niet wachten om hier binnenkort op de baan te presteren."

Het seizoen 2024 begint zondag 10 maart met de Firestone Grand Prix van St. Petersburg. Ook Rinus 'VeeKay' van Kalmthout is weer van de partij. De Hoofddorper in dienst van Ed Carpenter Racing heeft nog geen nieuwe livery gedeeld met de rest van de wereld, maar misschien verraadt zijn racepak een deel van de kleurstelling.