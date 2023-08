'McLaren sleept Palou voor de rechter na contract-rel'

De Spaanse Indycar-coureur Alex Palou zorgde recent voor een enorme rel. Hij besloot namelijk dat hij in 2024 toch niet wil uitkomen voor het team van McLaren terwijl de contracten al rond waren. McLaren en Palou's toenmalige management reageerden teleurgesteld en het lijkt er nu op dat McLaren naar de rechter stapt.

Palou rijdt momenteel in de Indycar voor het team van Chip Ganassi Racing. Vorig jaar leek het erop dat hij dit team ging verlaten en in 2023 voor McLaren ging rijden in dezelfde klasse. Na lang gesteggel besloot hij toch bij Ganassi te blijven, maar zou hij in 2024 naar McLaren trekken. Hij besloot dit contract dus op te zeggen en zijn toekomstplannen zijn vooralsnog onduidelijk, zelfs een overstap naar de Formule 1 wordt niet uitgesloten.

Het team van McLaren neemt nu maatregelen, zo meldt de IndyStar. Volgens het medium heeft McLaren namelijk een zaak aangespannen tegen Palou en het moederbedrijf van Chip Ganassi Racing. Ze hebben verschillende rechtszaken aangespannen in het Verenigd Koninkrijk. De rechtszaken zullen niet gaan draaien over dat Palou zich aan het contract moet houden. Volgens de IndyStar gaan de zaken vooral geld, McLaren eist een flinke hoeveelheid geldt van Palou en het team van Chip Ganassi Racing.