Ed Carpenter Racing maakt opvolger Rinus VeeKay bekend

Ed Carpenter Racing heeft de line-up voor het IndyCar-seizoen 2025 bekendgemaakt. Het team houdt vast aan Christian Rasmussen en heeft gekozen voor een voormalig Indy 500-winnaar als de vervanger van Rinus VeeKay.

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout zal voor 2025 op zoek moeten gaan naar een ander zitje. Nadat hij vijf jaar geracet heeft in de IndyCar Series bij het team van Ed Carpenter Racing, besloot de renstal het aflopende contract van de Nederlander niet te verlengen. Dit nieuws kwam nogal onverwachts, aangezien teambaas Ed Carpenter en Rinus VeeKay eerder deze maand nog lieten weten dat er onderhandeld werd over een contractverlenging.

Line-up 2025

Een kleine week na het afscheid heeft Ed Carpenter Racing zijn line-up voor 2025 bekendgemaakt. Christian Rasmussen, die dit jaar de teamgenoot van Van Kalmthout was, zal in 2025 terugkeren bij het team. De Deen reed in 2024 niet alle races doordat teambaas Ed Carpenter de meeste ovals voor zijn rekening nam, maar aankomend seizoen zal de 24-jarige Rasmussen alle races op zich nemen.

Zijn teamgenoot, en dus de vervanger van Rinus VeeKay, wordt de ervaren Alexander Rossi. De Amerikaan, die in de Formule 1 in 2015 vijf races reed voor het Manor F1 Team, rijdt al vanaf 2016 in de IndyCar Series. In zijn debuutjaar behaalde hij meteen zijn grootste zege ooit door de honderdste editie van de Indy 500 te winnen als Andretti-rijder.

Bij dat team reed hij tot en met 2022. Hij won in die zeven jaar acht IndyCar-races en kwam in 2018 het dichtste bij de titel met een tweede plaats in het kampioenschap achter Scott Dixon. Voor het seizoen 2023 stapte hij over naar Arrow McLaren, maar daar kende hij nauwelijks succes. Arrow McLaren heeft daarom voor 2025 Christian Lundgaard aangetrokken als vervanger van Rossi, die op zoek kon naar een nieuw team.

"Ik voel me vereerd"

Hij heeft nu dus onderdak gevonden bij ECR, en daar is hij erg blij mee. "Ik voel me vereerd dat Ed en het hele ECR-team de waarde van mij voor het team zien", vertelt de voormalig Formule 1-coureur in het persbericht van het team. "De toewijding aan excelleren, samen met de kracht van de Chevrolet en de ambitieuze plannen die ze hebben, maken dit een kans die ik niet kon laten lopen. Ik sta te springen om te beginnen en mijn steentje aan het succes van dit team bij te dragen."

Carpenter blij met komst Rossi, maar bedankt ook VeeKay

Ook Ed Carpenter heeft gereageerd op de komst van Rossi. Voor de teambaas is dit een belangrijke stap. "Dit is een geweldige dag, want we leggen niet alleen Alexander vast, maar ook verlengen we met Christian. We zijn enthousiast over onze line-up en de aankondigingen die er nog aan zitten te komen", aldus de tevreden 43-jarige coureur/teambaas uit Illinois.

Tot slot wil hij ook Rinus VeeKay bedanken. "Hoe blij we ook hiermee zijn, wil ik ook Rinus bedanken voor zijn vijf jaar bij het team. Het is altijd zwaar om afscheid te nemen van een teamgenoot en vriend, maar ik weet zeker dat Rinus zijn carrière zal blijven opbloeien. Nu kijken we naar 2025 en willen we ECR naar nieuwe hoogtes brengen, met overwinningen en we willen vechten voor het kampioenschap."