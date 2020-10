Vooruitblik: Newgarden jaagt op Dixon in titelstrijd

Josef Newgarden deed gisteren goede zaken voor het kampioenschap. De nummer twee in de stand liep door een klinkende zege in op de leider Scott Dixon en heeft met twee wedstrijden te gaan nog maar 40 punten achterstand. Dixon zelf beleefde gisteren een moeilijke race en werd negende. Vanavond staat de tweede race op het programma in Indianalopis.

Newgarden pakte vrijdag zijn derde zege van het seizoen. De Amerikaan finishte voor Alexander Rossi en de Nederlander Rinus van Kalmthout, die voor het eerst een podium pakte in de IndyCars. De tweevoudig kampioen was zeer blij met de winst. ''Ik kan niet meer nadenken over de race. Ik ben zo gelukkig dat ik op dit platform mag staan. Ik wil iedereen bedanken die is gekomen,'' zei de rijder van Team Penske. Hij vervolgt: ''We hadden een raket. Na de kwalificatie van gisteren, was ik verbaasd over hoe snel de wagen was. Het was een mooi gevecht door de strategie en gevechten op de baan. Dit is wat je wilt zien in de IndyCar. En ik had de snelste wagen''.



Zijn concurrent om de titel beleefde een mindere dag op de Brickyard. Op het einde schoot de 40-jarige coureur van de baan in zevende positie. Daardoor viel de Australiër terug naar de negende plaats. ''Ik weet niet wat daar gebeurde. Op de hardere band hadden we moeite. We hadden een slechte start omdat we in aanraking kwamen met Graham Rahal en vielen steeds verder terug. Een andere stint op de harde band deed ons weer pijn en we verloren 15-20 seconden. Maar ja, je hebt soms van die dagen. Het was gewoon raar en we moeten uitzoeken wat er mis ging voordat we beginnen aan de volgende race.''



De kwalificatie voor deze wedstrijd is om 16.30. De uitzending voor de race start om 20.30 Nederlandse tijd. Op Ziggo Sport Racing kunt u alles volgen.