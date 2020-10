Will Power wint overtuigend vanaf pole, VeeKay valt tegen

Will Power heeft vanaf pole position zijn tweede zege van het seizoen geboekt. De Australiër reed de hele wedstrijd aan kop maar moest op het einde bijna Colton Herta aan zich voorbij laten, die tweede werd en zijn eerste podium pakte. Alexander Rossi wist net als gisteren een podium te scoren en finishte als derde. Rinus van Kalmthout had deze race een bijrol en eimdigde als zeventiende. De titelstrijd tussen Josef Newgarden en Scott Dixon wordt beslist over drie weken.

De start was hectisch maar iedereen kwam veilig de eerste ronde door. Beide titelkandidaten, Newgarden en Dixon, begonnen de race in het middenveld terwijl VeeKay rond plek veertien bungelde.

Newgarden schoof in het begin steeds meer naar voren en was flink in de aanval. Dixon leek schade te hebben aan de onderzijde van de sidepod. Opgelopen na een hard duel met Ryan Hunter-Ready. De Australiër had er voor de rest geen last van en kon door.

De top drie met Power, Herta en Rossi zat in de eerste stint binnen enkele seconden van elkaar. Later schroefde Power zijn tempo op en sloeg een groter gaatje.

Newgarden was nog steeds bezig met zijn opmars en na twintig ronden was de titelverdediger al op plek vijf te vinden, terwijl Dixon net buiten de top tien reed.

De eerste reguliere pitstops kwamen in ronde 26. Bijna het complete veld kwam naar binnen. De nummers een en twee Power en Herta kwamen een ronde later naar de pits. Rossi profiteerde met een undercut en schoof door naar plaats twee.

De wedstrijd kende een lange tijd geen spannend verloop. Enkele rijders, waaronder drievoudig Indy 500-winnaar Heilo Castroneves, zaten op een alternatieve driestopper, maar konden daarmee ook niet voor verrassingen zorgen

Dixon herpakte zich na een moeilijk begin en reed zichzelf in de top tien naar positie acht, terwijl zijn directe belager nog steeds rondreed op de vijfde plek.

Na de laatste bandenwissels ontvouwde langzaam een mooie climax. Newgarden zorgde vooraan eerst voor wat opwinding. De Australiër kon plaats vier overnemen van Patricio O'Ward na een geweldige inhaalactie. O'Ward probeerde op zijn koude banden nog te verdedigen, maar de eerder gestopte Newgarden was hem te slim af met een goed uitgevoerde undercut.

De top drie zat binnen drie seconden. Rossi kroop op de staart van de leider en Herta zat daar weer vlak achter. De eerste aanval kwam van Herta op zijn teamgenoot. Hij pakte plek twee af en kon zijn vizier richten op Power. Herta probeerde de druk op te voeren maar Power hield stand.

Na de zege op Mid-Ohio mocht de voormalig Indy 500-kampioen opnieuw op de hoogste trede te staan.

Van Kalmthout moest in deze race voornamelijk in de spiegels kijken. Een tijdje reed de Nederlander op plaats veertien maar zakte na de pitstops steeds verder terug. Halverwege reed de coureur zelfs op plaats achttien.

De 20-jarige kon vandaag het rookie-kampioenschap binnenslepen, maar door zijn matige optreden moet de Nederlander daar langer op wachten. Om als beste debutant gekroond te worden, hoeft hij alleen nog maar aan de start te verschijnen van de laatste race.

Over drie weken valt de beslissing in de algemene titelstrijd. in de straten van St. Petersburg. Florida wordt de nieuwe IndyCar- kampioen gekroond. Dixon verdedigt daar een voorsprong van 32 punten. Er zijn nog maximaal 54 punten te verdienen.