Rinus VeeKay bevestigt vertrek bij Ed Carpenter Racing

IndyCar-coureur Rinus VeeKay heeft op sociale media bevestigd dat hij na vijf jaar het team van Ed Carpenter Racing (ECR) zal gaan verlaten. Afgelopen week werd het nieuws al door verschillende media de wereld in gebracht, maar een bevestiging was er nog niet. De Nederlander laat nu van zich horen en bedankt zijn team voor de afgelopen vijf jaar.

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout zal volgend jaar niet meer te bewonderen zijn in de Ed Carpenter Racing-bolide met nummer 21. Het IndyCar-team heeft namelijk besloten om het aflopende contract van de Nederlander niet te gaan verlengen. Dat heeft Van Kalmthout zelf bevestigd op X.

"Een grote "dankjewel" aan iedereen die mij de afgelopen dagen lieve berichten heeft gestuurd", begint de Nederlander zijn verhaal op X. "Ik wil ook Ed Carpenter Racing bedanken voor het geven van de kans en steun gedurende de afgelopen 5 jaar. We hadden samen uitstekende successen, maar zoals dat gebeurt in de racerij, hadden we ook enkele uitdagingen. Maar het allerbelangrijkste: we gaven altijd het maximale en hadden plezier, met een geweldige teamgeest. Nu mijn contract bij ECR afloopt, ben ik enthousiast over de toekomst en weet ik dat ik mijn beste racejaren voor me heb", aldus Van Kalmthout.

De inmiddels 24-jarige VeeKay maakte in 2020 zijn debuut in de IndyCar Series bij het team van Ed Carpenter Racing, en hij behaalde verschillende successen met het achterhoede team. Zo won hij in 2021 op de road course van de Indianapolis Motor Speedway zijn eerste en enige IndyCar-race, stond hij in totaal vier keer op het podium en behaalde hij twee positions. Bovendien kwalificeerde hij zich driemaal op de eerste startrij voor dé IndyCar-race van het jaar: de Indy 500.

Waar de toekomst van de Hoofddorper ligt, is nog niet bekend. Er bestaat nog altijd een mogelijkheid dat de Nederlander volgend jaar in de IndyCar Series rijdt, want er zijn door de aflopende contracten nog voldoende zitjes beschikbaar.