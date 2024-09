Ed Carpenter Racing verlengt aflopende contract Rinus VeeKay niet

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout zal volgend jaar niet voor Ed Carpenter Racing rijden. De 24-jarige Nederlander heeft te horen gekregen dat zijn aflopende contract vanwege de financiële situatie bij ECR niet verlengd zal gaan worden. Hij zal op zoek moeten gaan naar een ander zitje.

Rinus van Kalmthout - in Amerika Rinus VeeKay genoemd - zal na vijf jaar Ed Carpenter Racing (ECR) op zoek moeten gaan naar een ander zitje. De Nederlander, die sinds zijn debuut in de IndyCar Serie in 2020 bij ECR rijdt, heeft te horen gekregen dat zijn aflopende contract niet verlengd zal gaan worden. Dit is opmerkelijk te noemen, want begin september maakte het Amerikaanse medium RACER nog bekend dat teambaas Ed Carpenter en VeeKay druk aan het onderhandelen waren over een verlenging die de Hoofddorper nog minstens één jaar in de auto zou houden.

De Nederlander, die als ECR-coureur één overwinning, twee pole positions en drie podiumfinishes behaalde, zei begin september nog het volgende over de contractsituatie: "Mijn contract loopt eind dit jaar af en ik heb gesproken met Ed [Carpenter, teameigenaar, red.] en hij heeft interesse getoond om mij te behouden", vertelde VeeKay tegenover RACER.

Desondanks heeft het IndyCar-team nu toch besloten om het aflopende contract van de 24-jarige niet te verlengen. Volgens De Telegraaf is het achter de schermen duidelijk dat het niet verlengen van zijn contract door Ed Carpenter Racing vanuit het team vooral een financiële reden heeft en de opvolger van Van Kalmthout vermoedelijk budget meeneemt.

Toekomst Rinus VeeKay

Of VeeKay volgend jaar nog in de Amerikaanse raceklasse te bewonderen zal zijn, is nog maar de vraag. De Nederlander, die de laatste twee jaar in een niet bepaald competitieve auto redelijk constant wist te presteren, heeft nog wel wat mogelijkheden in de IndyCar Series. Er zijn nog acht zitjes beschikbaar voor Van Kalmthout in de Amerikaanse raceklasse. Juncos Hollinger Racing en Dale Coyne Racing hebben nog helemaal geen rijders aangekondigd voor 2025 en hebben beiden twee zitjes beschikbaar. Bij Rahal Letterman Lanigan Racing - dat drie zitjes heeft voor volgend jaar - is alleen Graham Rahal bevestigd voor 2025. Prema Racing, dat voor het eerst zal toetreden tot de IndyCar Series, heeft nog één zitje over.

En tot slot is er nog een plekje bij het meest in het oog springende team, Chip Ganassi Racing. Normaal gesproken heeft het team vijf zitjes beschikbaar, maar door het nieuwe Charter System - wat inhoudt dat IndyCar-teams niet meer dan drie vaste inschrijvingen mogen hebben in een seizoen - is het team verplicht op terug te gaan naar drie zitjes. Drievoudig IndyCar-kampioen Alex Palou en zesvoudig kampioen Scott Dixon zijn al bevestigd voor volgend jaar, maar er is dus nog een plekje beschikbaar bij het topteam.

De toekomst van Van Kalmthout kan natuurlijk ook buiten de IndyCar Series liggen, maar daar zullen we later meer over horen.