McLaughlin wint voor het eerst op oval in Iowa, VeeKay scoort knappe P5

Het is Scott Mclaughlin eindelijk gelukt: een overwinning op een oval. De Nieuw-Zeelander zegevierde na een strakke race op Iowa, de eerste wedstrijd van twee ontmoetingen op deze baan. Pato O'Ward pakte opnieuw een podium na zijn winst op Mid-Ohio van vorig weekend. Josef Newgarden maakte de top drie compleet na een geweldige comeback van achteraan. Rinus 'VeeKay' van Kalmthout kende een zeer goede race en pakte zijn eerste top-vijf-finish van het jaar.



De ovalrace begon direct met een crash waar meerdere rijders het slachtoffer werden, waaronder voormalig F1-coureur Romain Grosjean die zonder eigen schuld moest uitvallen. De Fransman kent tot dusver al een moeilijk seizoen. De klapper gebeurde achterin het veld en zorgde meteen voor de eerste neutralisatie. VeeKay startte vanaf P13 en had geen last van alle ellende die zich afspeelde. Canapino en Malukas waren ook betrokken bij het incident en moesten ook het veld verlaten.



McLaughlin streed lange tijd met Herta, die vanaf pole begon, om de eerste positie. Tegen het einde van de race pakte McLaughlin brutaal de leiding af van Herta, voordat de Mexicaan later weg viel uit de top drie door problemen. Uiteindelijk werd hij elfde. Ondanks de neutralisaties kwam McLaughlin nooit echt in gevaar.



Een speciale vermelding voor oval-koning Josef Newgarden. De Amerikaan won de afgelopen twaalf wedstrijden op kombanen negen keer, waaronder twee keer op de fameuze Indianapolis Motor Speedway. Een zege leek onmogelijk voor de Penske-rijder en tweevoudig IndyCar-kampioen vanaf een 22ste startplaats. Toch wist hij zich meteen naar voren te knokken door een superstart en profteerde onder andere van opponenten die wegvielen. Newgarden bleef goede rondetijden rijden en wist ondanks de neutralisaties op een derde plek te finishen.



VeeKay foutloos



VeeKay beleefde een half seizoen met weinig hoogtepunten. De start van de tweede helft begon voor de Nederlander was een totaal ander verhaal. In de kwalificatie stond de Ed Carpenter Racing-coureur dichtbij de top tien op de veertiende plek. Tijdens de wedstrijd hield de 23-jarige zijn hoofd koel met meerdere cautions en zijn renstal had dit keer snaar strakke pitstsops. Het leverde hem zelfs een betere baanpositie op en gedurende de tweede helft van de wedstrijd continu in de top zeven te vinden. Door het wegvallen van twee concurrenten op het laatst, schoof VeeKay zelfs door naar de vijfde plek en gaf die niet meer uit handen.



Van de lijn



Tijdens de wedstrijd werden aardig wat stop-and-go's uitgedeeld door de stewards. Niet zozeer door ongepaste inhaalacties, maar vanwege het verkeerd oplijnen bij het hervatten van de wedstrijd. Na elke caution moesten de rijders in een enkele rij achter elkaar aan rijden. Pas bij het zwaaien van de groene vlag, mag je uitwijken om in te halen. Enkele coureurs deden dat te vroeg, waaronder nummer twee in de stand Will Power, Ferucci en de vrouwelijke deelnemer Legge. Op een korte oval is dat funest, want door het tijdsverlies kom je vaak op een ronde achterstand. Power kon daardoor niet terrein goed maken op kampioenschapsleider Palou.



Pechvogel Palou



Leider in de stand Palou had in zijn IndyCar-loopbaan nog niet op een oval gewonnen. De Spanjaard weet wel hoe het voelt om op het podium te staan na een ovalwedstrijd. In de race op Iowa reed de regerend kampioen regelmatig in de top vijf. Met een weggevallen titelrivaal Power leek het voor Palou een productieve dag te worden. Toch liep het anders. De Chip Ganassi-rijder kreeg een klapband vlak voor start -en finish. Palou mag dus alleen vijf punten opschrijven achter zijn naam voor het meedoen.



Power, tweede in de stand, pakte ook niet veel punten, maar O'Ward en Dixon wel. O'Ward stijgt naar de tweede plaats en heeft nog maar 37 punten achterstand. Power volgt met 293 en Dixon deed ook goede zaken en heeft 290 punten. McLaughlin stijgt door zijn zege naar P5 met 277 punten.