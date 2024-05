VeeKay opgetogen: ''Ik ben ontzettend tevreden met P7''

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout kwalificeerde zich voor 108ste editie van de fameuze Indianapolis 500 zich als zevende, maar dat ging absoluut niet van een leien dakje. De 23-jarige coureur van Ed Carpenter Racing ramde bij de eerste dag van de kwalificatie zijn #21-wagen in de harde betonnen muur. De auto was aan diggelen. De monteurs van zijn team zweetten peentjes om die groen-zwarte wagen van Rocket Rinus op te knappen, en met succes. VeeKay kon op het allerlaatst nog een run maken en stootte alsnog door naar de Fast Twelve van zondag waarin hij uiteindelijk op positie zeven belandde.



Na afloop blikte de 23-jarige rijder terug op een weekend vol uitersten. ''Dit is Indy”, laat een een zeer opgewekte VeeKay weten vanaf de beroemde Brickyard. "Het ene moment sta je met je rug tegen de muur, het andere moment kan je opgelucht ademhalen. Ik ben ontzettend tevreden met een zevende startplaats, ik kan met een gerust gevoel zeggen dat ik het maximale eruit heb gehaald."



Een top zes en een doorgang om verder te strijden om pole zat er niet in. Sensatie, debutant en NASCAR-ster Kyle Larson, oud-winnaar Alexander Rossi plus de oppermachtige Penskes van Scott McLauglin, die met een record pole pakte, Will Power en de winnaar van de vorige editie Josef Newgarden, waren te rap. VeeKay moet nu dus van de derde startrij beginnen, zijn minste kwalificatie sinds zijn debuut in 2020.

Teleurstelling bij de Nederlander? Nee, absoluut niet. VeeKay is vooral ontzettend dankbaar dat hij alsnog mee kon doen en de Fast Twelve haalde. Dit allemaal dankzij het fantastische doorzettingsvermogen van zijn team Ed Carpenter Racing. ''Na hun fenomenale werk op zaterdag ben ik mijn monteurs de komende week eigenlijk elke dag wel één biertje verschuldigd”, grapte VeeKay.



De gemakkelijke weg was om de reservewagen te nemen, maar die keuze had waarschijnlijk geen windeieren gelegd. ''Aangezien die auto niet op een dusdanige manier was gefinetuned als mijn eigen bolide, wilden we natuurlijk het liefst alles repareren om weer met de bekende auto op pad te kunnen. Ik ben trots op het hele team dat het is gelukt. Op zondag konden we een extra stap voorwaarts zetten en P7 is een topresultaat."

Die startpositie is geen ramp tijdens the greatest spectacle in racing, want poleposition is geen must om met de felbegeerde eindzege vandoor te gaan. Hoewel de concurrentie moordend is. "Vanaf de derde startrij kunnen we zeker meestrijden om de voorste posities, al moet ik erkennen dat de wagens van Penske wel van een andere planeet lijken, zo snel zijn ze. Gelukkig is de Indianapolis 500 lang en zwaar, waardoor de einduitslag zich nooit zomaar van tevoren laat raden. Ik ga er alles aan doen om met de bokaal en de melk naar huis te gaan. Ik heb er zin in", sloot VeeKay strijdvaardig af.