Palou wint tweede race van 2023 op 'nieuw' Detroit-circuit

Alex Palou won de Chevrolet Detroit Grand Prix in de straten van Detroit op zondagavond Nederlandse tijd. De kampioen van 2021 behield de leiding tijdens twee late herstarts in zijn Chip Ganassi Racing-bolide en versloeg regerend kampioen en Penske-rijder Will Power met 1.1843 seconden verschil.

Het was de tweede overwinning voor Palou in de laatste drie races van dit seizoen. De Spanjaard won ook op 13 mei de GMR Grand Prix op de binnenbaan van de Indianapolis Motor Speedway.



"De auto was goed vandaag", zei Palou. ''Super trots op het werk dat we hebben gedaan. Het was daar op het einde lastig, man, die versleten banden konden echt niet op temperatuur komen '.

Felix Rosenqvist eindigde als derde nadat de Zweed teamgenoot Alexander Rossi voorbij was gereden tijdens een pittig duel in de laatste ronden op het stratencircuit met negen bochten en een lengte van 4.3 kilometer. Rinus VeeKay finishte als achttiende nadat de Nederlander als viertiende was gestart.



In de stand heeft kampioenschapsleider Palou zijn voorsprong vergroot op nummer twee Marcus Ericsson. De Spanjaard heeft 273 en zijn naaste concurrent heeft er 222.