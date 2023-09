Rosenqvist scoort pole op Laguna Seca, VeeKay op P7

Felix Rosenqvist pakte de pole in de seizoensfinale op Laguna Seca, in zijn laatste raceweekend met Arrow McLaren. Het is de tweede poleposition dit seizoen en de vijfde in zijn carrière voor Rosenqvist, die volgend seizoen naar Meyer Shank Racing verhuist.

"Dit is morgen onze laatste race samen, dus wat een manier om dat op gang te krijgen”, zei Rosenqvist. “Vooral hier is de baanpositie super belangrijk. Een betere kans hadden we onszelf niet kunnen geven", doelde de Zweed op een mogelijke zege.

Rosenqvist zal proberen zijn tweede overwinning in zijn carrière te behalen en de eerste met Arrow McLaren in de 95 ronden tellende race op zondag.

Scott McLaughlin zal zich bij Rosenqvist voegen op de eerste startrij. Christian Lundgaard kwalificeerde zich als derde. Rinus 'VeeKay' van Kalmthout reed zichzelf naar een zevende positie, zijn beste startplek van 2023 op een non-oval. De Nederlander mistte op een haar na de strijd om poleposition.

Zondagavond 21:25 uur is de laatste IndyCar-wedstrijd van dit seizoen.