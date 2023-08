Nieuwe hybrid-krachtbron voor 2024 getest op Sebring

De IndyCar testte op een verkorte baan van Sebring de nieuwe 2.2 liter V6 hybrid-krachtbron dat wordt gebruikt voor 2024. Chevrolet en Honda zijn de enige motorfabrikanten in de Amerikaanse klasse en werken nauw samen aan de nieuwe motorformule. Net als in de Formule 1 kunnen IndyCar-coureurs extra vermogen via de hybride-technologie opwekken met het remmen. Dat zal tot 150 pk extra leveren.

Big day! HY24- FAST and LOUD- incredible effort by lots of people @HondaRacing_HPD @TeamChevy- BTW for those scoring at home not racing gapped from pit road like this 馃槑 @12WillPower @scottdixon9 pic.twitter.com/yF9lZpEEhC — Jay Frye (@JayRFrye) August 16, 2023

Regerend IndyCar-kampioen Will Power mocht namens Chevrolet komen opdraven, terwijl zesvoudig kampioen Scott Dixon dat deed voor Honda. Beide coureurs keken terug op twee geslaagde testdagen.

"Ik ben altijd opgewonden om iets nieuws te proberen," begon Power op de officiële site van de IndyCar. "Ik heb een groot deel uitgemaakt van het testen van de nieuwe hybride. We hebben geen problemen gehad. Alles gaat zoals de ingenieurs hadden verwacht."

Dixon heeft al sinds de herfst van 2022 geholpen bij de ontwikkeling van de 2024-motor. "Het was niet altijd wat het moet zijn," zei Dixon lachend. "Je komt naar sommige testdagen – vooral aan het begin – en je probeert erachter te komen wat de toekomst biedt en begrijpt welke verbeteringen er moeten worden aangebracht. Je maakt weinig kilometers. Nu rijd je 600 mijl op een straacircuit of een permanent circuit wat behoorlijk fors is. Het zit nu in een mooie fase."

De IndyCar zal volgend jaar voor het eerst met een hybrid-krachtbron gaan rijden. Deze ontwikkeling sluit goed aan bij het verduurzamen van personenwagens voor zowel Chevrolet als Honda. "Voor beide fabrikanten - ik weet het voor Honda - is het een enorme stimulans voor wat ze produceren in hun straatauto's," zei Dixon. “Dit zal nieuwe technologie opleveren. Veel lichtere, compacte units, die beter zijn voor de toekomst. Het draait allemaal om efficiëntie, om minder uitstoot te hebben en het beter te maken voor straatauto's."

De voltooiing van de nieuwe krachtbron laat nog op zich wachten. Het testen zal de hele herfst en winter doorgaan om de V6 Hybride verder te optimaliseren. "Er moet nog veel worden uitgezocht, maar uiteindelijk kun je altijd meer vermogen hebben, wat goed zou zijn", zei Power. "We houden allemaal van meer pk's. Ik denk dat je de motor maximaal wilt gebruiken. Het is opwindend.''

Met het genereren van extra vermogen via de hybride-technologie komt er extra tactiek bij kijken tijdens verschillende situaties in een wedstrijd. Dixon erkent dat en kijkt er naar uit om het te ervaren tijdens het racen.

"Het zal de strategie veranderen. Het gaat een andere dynamiek toevoegen. Niet alleen vanuit een strategie maar ook voor de coureur. Je moet vrij snel denken en op het juiste moment de juiste beslissing nemen, dat zal het racen nog pittiger maken, wat best gaaf zal zijn."