VeeKay trots op comeback, maar baalt van fout: ''Er had zondag zoveel meer in kunnen zitten''

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout deed volop mee voor de eindzege bij de 107de editie van de Indianapolis 500. Een pitstopdrama gooide al zijn dromen in een split second overboord. De come back van achteren naar de tiende stek, was voor de Ed Carpenter Racing-coureur een schrale troost.



''We zaten er goed bij'', begon VeeKay vanuit Indianapolis, waarin hij liefst 24 ronden aan de leiding ging. ''In de eerste twee runs kon ik meestrijden om de koppositie en hield ik me voornamelijk bezig met het besparen van brandstof. De wagen was goed, al had ik hier en daar een beetje last van vibraties.''



In ronde 92 was de eerste neutralisatie van de wedstrijd. VeeKay dook twee ronden later, als de pit lane weer open is, naar binnen voor een stop, net als alle anderen. In de pitstraat was het een drukte van jewelste en niemand was bereid om posities op te geven.



De Nederlander giert met rokende banden uit zijn pit box om bij de voorsten aan te sluiten. De ECP-rijder verloor echter de controle over de wagen en ramde Palou in de zijkant. VeeKay kreeg hiervoor een drive-thru-penalty voor zijn actie met verstrekkende gevolgen voor zijn kans op de winst.



''Tijdens mijn derde pitstop zat ik naast Alex Palou toen ik op het gas ging, waarop de wagen uitbrak. Zodoende kwam ik tegen Alex aan. Het was ontzettend zonde, want zonder die fout hadden we continu in de voorste regionen kunnen strijden. Uiteindelijk heb ik me vanaf plek 28 teruggeknokt naar voren en ben ik zeer tevreden met de race pace, maar een fout in deze wedstrijd wordt nu eenmaal afgestraft. Ik baal niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn team – dat keihard heeft gewerkt in de afgelopen weken.''



Vanaf de 28ste plaats, kreeg VeeKay de neutralisaties nodig die hij nodig had om weer in de top tien te komen en een kleine kans te houden op de overwinning. Bij het ingaan van de laatste ronde reed de ECR-coureur zelfs op de achtste positie.



''Ik ving de laatste herstart als achtste aan en had zicht op de jongens voor me. Ik wist echter niet zeker of de groene vlag al was gezwaaid, want ik kreeg er geen melding van. Zodoende kwamen een aantal concurrenten langszij, die me bovendien bijna van de baan drukten. Gelukkig wist ik de ECR-Chevrolet in het rechte spoor te houden en ben ik in de top tien gefinisht.''



Sinds zijn debuut op de beruchte Brickyard is VeeKay een van de grotere kanshebbers. De nuchtere Hoofddorper parkeerde zijn bolide steevast op de eerste of tweede rij. In 2021 behaalde de talentvolle coureur zijn beste resultaat met een achtste positie. Maar voor een achtste of tiende plaats was de 22-jarige Nederlander niet naar Indianapolis gekomen ondanks een sterk optreden buiten die fout om.

''Onder de streep ben ik trots op de manier hoe ik me naar voren heb geknokt, maar baal ik van die ene fout, want er had vandaag zoveel in kunnen zitten'', sloot VeeKay af.