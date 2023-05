Indy 500: Palou in zevende hemel na pole ''Het betekent alles voor me''

Alex Palou sjeezde met een angstaanjagende 376,9 km/u gemiddeld naar zijn eerste polepolisition op Indianapolis 500. De IndyCar-kampioen van 2021 en huidig leider mag volgende week zondag als eerste Spanjaard ooit de dans leiden voordat de groene vlag wordt gezwaaid.



Palou was na afloop in de zevende hemel met zijn pole op Brickyard. "Het betekent nu alles voor me," zei de Chip Ganassi-coureur. ''Het was erg close, maar de bemanning heeft geweldig werk geleverd'', doelde Palou op het polegevecht met Nederlander Rinus 'VeeKay' van Kalmthout.



Hij vervolgt: ''Super trots op het werk dat ze de hele maand, het hele jaar hebben gedaan om op dit punt te komen. We wisten dat we volle bak moesten gaan, de auto veel moesten fine-tunen om een ​​goede eerste ronde te krijgen en om consistent te zijn. De vierde ronde was erg moeilijk om het constant te houden, maar we hebben het gedaan. Ik wist dat het maar één kans was."

Palou was de derde coureur op de baan in de Fast Six en had het niet altijd gemakkelijk in de andere kwalificatieruns. "Het was eerlijk gezegd niet ideaal. Het was moeilijker dan deze vier ronden."