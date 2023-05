Palou wint ruimschoots op IMS en neemt heft in handen in tussenstand

Op Alex Palou stond geen maat tijdens de GMR Grand Prix op de binnenbaan van de befaamde Indianapolis Motor Speedway. De kampioen van 2021 nam vanaf ronde één het heft in handen en gaf iedereen het nakijken.

De Chip Ganassi-coureur finishte met maar liefst zeventien secondes voorsprong voor McLaren-rijder Pato O'Ward, die voor de derde keer tweede werd in 2023. Teamgenoot Alexander Rossi pakte zijn eerste podium in dienst van het team uit Woking. Rinus VeeKay startte als zeventiende, maar kwam in de wedstrijd niet verder dan een dertiende plek.

Alex Palou was dolgelukkig met zijn eerste zege van 2023. "We wisten echt dat we een snelle auto hadden sinds VT1", zei de trotse winnaar. "De auto is het hele weekend fantastisch geweest. Toen we eenmaal wisten dat we op rood begonnen, denk ik dat we wisten dat we gingen vechten voor de overwinning."

Alex Palou was dolgelukkig met zijn eerste zege van 2023. "We wisten echt dat we een snelle auto hadden sinds VT1", zei de trotse winnaar.

Naast de zege op de Brickyard, pakt Palou ook de leiding over van Marcus Ericsson, die uiteindelijk achtste werd in de race.

De GMR Grand Prix is de opmaat richting de Indianapolis 500, een van de belangrijkste en grootste autoraces in dit universum. In 2022 won Ericsson deze prestigieuze race.

Op 28 mei vindt de 107de editie plaats op de Indianapolis Motor Speedway. In totaal zijn er 34 inschrijvingen met 33 gridposities beschikbaar. Een extra shoot-out kwalificatie, ook wel Bump Day, genoemd zal uiteindelijk bepalen wie de laatste startplekken opvult. De legendarische Roger Penske zal de vier beroemde woorden 'Drivers, Start Your Engines' door de speakers gallen als startcommando.