Lundgaard scoort eerste pole op IMS, VeeKay 17de

Voormalig F2-coureur Christian Lundgaard heeft in de IndyCar zijn eerste pole gepakt op de binnenbaan van de Indianapolis Motor Speedway. Rinus 'VeeKay' van Kalmthout kwam niet verder dan de zeventiende plaats.

Where'd your favorite driver finish?#INDYCAR // #INDYGP pic.twitter.com/cEoKN6wpCV — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) May 12, 2023

De wedstrijd, die zaterdagavond 21:45 uur Nederlandse tijd van start gaat op de road course van de befaamde Brickyard, is een opmaat richting de The Greatest Spectacle in Racing, de Indy 500.

