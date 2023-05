Indy 500: Bump Day: de laatste strohalm voor een felbegeerde startplek

Voordat de strijd hevig losbarst om de felbegeerde poleposition bij de Indianapolis 500, vindt er eerst in het achterveld een ander bijzonder en intens kwalificatiegevecht plaats: Bump Day. Wat houdt dat precies in?

In totaal is er plek voor 33 auto's op de startgrid van The Greatest Spectacle in Racing. Bij 34 inschrijvingen of meer wordt Bump Day van stal gehaald. De deelnemers buiten de top dertig van de eerste kwalificatie strijden dan om de laatste drie plekjes op de startgrid.

Tweevoudig F1-kampioen Fernando Alonso maakte dit spannende tafereel ook mee in 2019. De Spanjaard was op jacht naar The Triple Crown, ​het winnen van Monaco, Le Mans en met de Indy 500 als laatste puzzelstukje.

Alonso zag zijn droom bijna in duigen vallen voordat de groene vlag überhaupt was gezwaaid. De McLaren was een miskleun waar Alonso niks mee kon. Tijdens de eerste kwalificatie werd de huidig Aston Martin-coureur 31ste en kwam een fractie tekort om zeker te zijn van de top dertig en dus deelname. De Spanjaard werd veroordeeld tot een shoot-out tegen vijf anderen die ook faalden.

Alonso's herkansing liep op een fiasco uit. De Spanjaard werd vierde tijdens Bump Day en kreeg de P34 die je niet achter je naam wil hebben.

Wie vanavond het 'bokkie' wordt, is vanaf 20.00 uur Nederlandse tijd te volgen op een van de tv-kanalen van ZiggoSport.