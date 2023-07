Lundgaard rijdt naar snaarstrakke eerste zege in straten van Toronto

Christian Lundgaard verzilverde zijn poleposition bij Honda Indy Toronto en scoorde zijn eerste zege in de IndyCar. De Deen zorgde met de winst ook voor een feestje bij zijn team Rahal Letterman, die sinds tijden weer eens op de hoogste trede mag staan.

Alex Palou reed knap naar de tweede positie. De kampioenschapsleider startte vanaf de vijftiende plek en liep door zijn prestatie uit op zijn directe titelconcurrenten. Colton Herta scoorde weer eens een podium dankzij een derde plaats.

Rinus VeeKay kwam niet verder dan de deriende plaats door een te langzame pitstop. "We zagen er goed uit voor een Top 8-resultaat dat uitstekend zou zijn voor het seizoen dat we hebben. Echt jammer om zo'n pitstop te hebben in een race als deze. Hoe dan ook, bedankt aan de BitNile.com crew voor de goede inzet!"