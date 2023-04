Bijzondere mijlpaal aanstaande voor VeeKay in Alabama

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout beleeft aankomend weekend een bijzondere mijlpaal. De Nederlander rijdt zondag zijn 50ste IndyCar-race op een van zijn favoriete circuits: Barber Motorsports Park. Daarmee hoort de Ed Carpenter Racing-coureur bij de club van ervaren coureurs op pas 22-jarige leeftijd.

"Het is eigenlijk te gek", zei VeeKay op de officiële website van de IndyCar. "Begin dit jaar was ik op zoek, en ik zit nu langer in de serie dan ik wat ik heb gespendeerd in de weg er naar toe. Ik voel me eigenlijk nog steeds een groentje."

VeeKay debuteerde in The Road to Indy-ladder in 2017 en werkte zich op een overtuigende omhoog in de Amerikaanse F4, F3 en F2. Ed Carpenter zag diens puike prestaties en gaf de Hoofddorper een zitje voor 2020 in de IndyCar.

In zijn debuutjaar won VeeKay het rookie kampioenschap en pakte pole op de binnenbaan van de Indianapolis Motor Speedway. Het jaar erop won hij daar zijn eerste wedstrijd. In 2022 scoorde VeeKay zijn tweede pole op Barber Motorsport Park.

"Ik ben nu behoorlijk in ontwikkeling - ik heb veel geleerd", zei hij. "Ik vergelijk mezelf met een paar jaar geleden, mijn eerste paar races waar ik een jonge kerel was. In het team noemen we het 'het wilde zwijn' want ik was de hele tijd zo, zo agressief. Maar je moet ook het afmaken."

"Ik denk dat ik nu meer verantwoordelijk ben, een meer verantwoordelijke coureur. Bovendien heb ik zoveel meer ervaring door die fouten als wild zwijn te maken."

Nieuwe kansen

Vooralsnog loopt 2023 niet helemaal volgens plan. Met name op zaterdag is er winst te behalen. VeeKay begon vaak in het achterveld, maar dat maakte hem in normale omstandigheden meteen kansloos voor eremetaal of een top-vijf-finish.

VeeKay legt uit hoe de seizoensstart wat tegenviel: "Ik denk dat we alle kaarten op tafel hebben om het beter te doen, om terug te gaan naar de resultaten van vorig jaar; we hebben gewoon een beetje pech gehad”, zei de Nederlander.

"Ik denk dat Barber, (de) Indy Road Course, (de) Indy 500 die plaatsen zijn waar ik weer naar boven kan klimmen en terug kan gaan naar waar we thuishoren."

"Ik denk dat we dit weekend heel snel zullen zijn", zei VeeKay. "Ik hou van Barber sinds het begin, we zijn daar de hele tijd snel geweest met onze auto. Ik verwacht dat we een goede race gaan hebben."

"Hopelijk halen we opnieuw de Fast Six - hopelijk pakken we de pole - en gaan we verder waar we vorig jaar in Barber gebleven waren."