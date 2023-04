Gaat VeeKay zich herpakken op Barber Motorsport?

De IndyCar vervolgt het seizoen dit weekend op het glooiende parcours van Barber Motorsport Park. Voor Rinus 'VeeKay' van Kalmthout roept de terugkeer naar Alabama vast een positief gevoel op. De Ed Carpenter Racing-coureur behaalde vorig seizoen in zijn #21 Chevrolet-machine zijn tweede poleposition uit zijn IndyCar-carrière en scoorde op de zondag eremetaal met een derde plek.

Sinds die ene zondag op 1 mei heeft VeeKay geen podium meer gescoord. In 2022 kwam de Hoofddorper nog wel dichtbij met twee vierde plekken en een zesde plek, maar de rest van de finishes waren buiten de top tien.

Deze resultaten waren niet altijd aan te rekenen op het conto van de Nederlander, die hier en daar een slippertje maakte. Ed Carpenter Racing is namelijk een klein raceteam met minder mogelijkheden als de topteams, zoals Chip Ganassi en een Penske. De poleposition van 2022, de eerste zege van VeeKay in 2021 en de eerste startrij voor de Indianapolis 500 zijn in dat licht bijzondere prestaties.

De Nederlander tekende een meerjarige deal met Ed Carpenter Racing en hoopte voor 2023 op betere tijden. Tot dusver begon het niet altijd crescendo. In de openingsrace in St. Petersburg begon VeeKay aan een goede inhaalrace vanaf P24, maar een crash in de bandenstapels gooide roet in het eten op een goed resultaat.

Op de oval van Texas Motor Speedway moest de Nederlander weer vanaf achteraan beginnen. Dit keer zelfs van P26. Toch wist VeeKay een goede race op het asfalt te leggen en wist zich zeer knap naar voren te werken richting een P11.

In de straten van de befaamde Long Beach kon VeeKay zich weer niet van voren kwalificeren. Op de zondag wist de pas 22-jarige rijder zich weer naar voren te rijden totdat technische problemen hem dwong om de race te staken.

De kwalificatie lijkt vooralsnog de achilleshiel te zijn voor goede resultaten. Met de kennis en ervaringen van vorig seizoen is de Children's of Alabama Indy Grand Prix de ideale wedstrijd om zichzelf weer in the picture ​te rijden.

De kwalificatie is zaterdag 21.00 uur Nederlandse tijd en de wedstrijd op zondag begint om 21.30 uur. De kwalificatie en race is te volgen op één van de kanalen van ZiggoSport.