VeeKay heeft zin in seizoensopener door 'sfeervolle' Sint Pete: ''Echt het stratenrace-gevoel''

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout staat aan de vooravond van alweer zijn vierde IndyCar-seizoen. Met Ed Carpenter Racing hoopt de Nederlander opnieuw een gooi te doen naar overwinningen, podia en een toptienklassering in de rangschikking. De pas 22-jarige Hoofddorper blikte via de sociale media vooruit op de seizoensopener door de straten van Sint Petersburg, Florida.

Looking forward to the start of the IndyCar season this weekend; here is my take on the track! #indycar #firestonegp pic.twitter.com/h5eldDOUdX — Rinus VeeKay (@rinusveekay) March 2, 2023

