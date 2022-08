VeeKay valt uit na elektrisch probleem stuurwiel: "Ik kon niets zien of horen"

De race op Gateway werd een deceptie voor Rinus 'VeeKay' van Kalmthout. De Ed Carpenter Racing-coureur viel al vroeg in de wedstrijd uit door elektrische problemen.

De mankementen begonnen met het dashboard op zijn stuurwiel. Die werd spontaan zwart. VeeKay miste hierdoor essentiële informatie en functies.

De Nederlander werd na de eerste stop meteen weer binnen gehaald omdat ook de pitlimiter niet ingeschakeld kon worden. Het team verwisselde het stuur en checkte de accu, maar de problemen konden niet worden verholpen. Na 52 ronden van de 260 stapte VeeKay teleurgesteld uit de #21-machine.

“Na tien racerondjes ‘bevroor’ mijn stuurtje”, begon VeeKay over de malaise. “Ik kon niets zien of horen. Daarnaast begaf ook de weight jacker het, daarmee stellen we onze wagen af. Ik moest letterlijk op gevoel rijden en heb dat gedurende ruim veertig ronden gedaan. Tot overmaat van ramp had de elektronische malheur effect op de snelheidsbegrenzer en kwam ik te hard de pitstraat ingereden. Al met al een weekend om snel te vergeten.”

“Het is gewoon balen. Dit is het team nog niet eerder gebeurd. Ik weet dat we vandaag de race onder normale omstandigheden niet hadden gewonnen, maar ik had graag voor de posities geknokt. Elke plek is er eentje.”

Ook beleefde VeeKay een hachelijk moment bij de start, waarbij hij ternauwernood een forse klapper kon voorkomen. “Bij de start vermoedde ik een run op mijn voorganger Jimmie Johnson te kunnen krijgen, iets wat mijn tegenstander Felix Rosenqvist op het andere gedeelte van de baan ook probeerde. Waar het bij hem werkte, omdat hij op het schone gedeelte reed, moest ik met wielspin uitwijken omdat ik tractie verloor. Ik toucheerde de muur, maar dat had geen effect op het rijgedrag van mijn auto.”

Het 2022-seizoen is bijna voorbij en de Nederlander hoopt dit jaar goed af te sluiten.

“Er zijn nog twee races te gaan in dit IndyCar-seizoen, we reizen straks naar de westkust. Vorig jaar hadden we het lastig in Portland en op Laguna Seca, maar we hebben gedurende het seizoen wel iets gevonden waardoor we een stuk beter voor de dag kunnen komen. Onder de streep gaan we gewoon weer de volle honderd procent geven voor het beste resultaat”, besluit VeeKay strijdvaardig.

De volgende is op zondag 4 september op het permanente circuit van Portland.