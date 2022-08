De IndyCar 2023-opties voor Van Kalmthout

Enkelvoudig IndyCar-racewinnaar Rinus van Kalmthout heeft voor dit seizoen nog een contract bij Ed Carpenter Racing. Mochten Van Kalmthout en zijn team op 1 augustus nog niet tot een verlening zijn overeengekomen, dan is de 21-jarige Nederlander vrij om met andere IndyCar-teams in gesprek te gaan. In dit artikel zijn de opties voor ‘VeeKay’ voor 2023 uitgestippeld.

#7 Arrow McLaren SP

Terwijl McLaren dit seizoen over twee wagens met respectievelijk coureurs Pato O’Ward en Felix Rosenqvist bezit, zal het wagenpark zich voor volgend seizoen uitbreiden naar drie; McLaren heeft zowel regerend IndyCar-kampioen Alex Palou als Alexander Rossi gecontracteerd voor volgend seizoen. Palou zal overkomen van Chip Ganassi Racing en Rossi maakt de overstap van Andretti Autosport. Echter kan dit ook kansen opleveren voor Van Kalmthout: het team van McLaren is er eentje dat haar tentakels vrijwel in elke grote raceklasse heeft. Palou zou zichzelf volgens geruchten vanaf 2023 zomaar als teamgenoot van huidig McLaren F1-coureur Lando Norris kunnen vinden. Rosenqvist kan potentieel naar de Formule E-divisie van McLaren verhuizen.

#10 Chip Ganassi Racing

Het stoeltje van Palou zal naar alle waarschijnlijkheid vanaf volgend seizoen vrij zijn. De coureur heeft voor 2023 weliswaar een contract bij Chip Ganassi Racing, het lijkt erop dat Palou de verbintenis met succes zal kunnen verbreken. Dit zou betekenen dat de overstap naar Arrow McLaren SP vrijwel definitief is. Omdat de #48 Carvana bolide na dit jaar verdwijnt, Jimmie Johnson zou immers maar twee seizoenen rijden, gaat Chip Ganassi Racing terug van vier bolides naar drie. Dixon en Ericsson zijn respectievelijk omwille van erelijst (Dixon, zes keer IndyCar-kampioen) en financiële backing (Ericsson, Huski Chocolate) zeker van hun plaats. Enkel de #10 is nog een vraagteken. Naar verluidt zouden Felipe Drugovich (in gesprek met Aston Martin voor F1-rol) en David Malukas een goede kans maken om door CGR gecontracteerd te worden; beide rijders brengen met financiële ondersteuning van respectievelijk hun eigen familiebedrijven een goede reden mee om door het team aangetrokken te worden.

#21 Ed Carpenter Racing

Hetzelfde stoeltje waar Van Kalmthout al drie jaar in zit. Ed Carpenter Racing heeft veel vertrouwen in Van Kalmthout. Bovendien zit investeerder Todd Ault III er bovenop, het brein achter de ‘Bitcoin Racing Team’ auto waarmee Rinus sinds de Indianapolis 500 rijdt. Ault zal waarschijnlijk het zitje van de 21-jarige Nederlander volgend jaar met liefde betalen als hij erin plaatsneemt, want Van Kalmthout is overduidelijk de blikvanger van Ed Carpenter Racing. Teammaat Conor Daly komt er het hele jaar immers (wederom) niet aan te pas.



#06 Meyer Shank Racing

Het satellietteam van Andretti Autosport rijdt dit jaar met Helio Castroneves en Simon Pagenaud. Waar de laatstgenoemde prima resultaten boekt, is levende legende Castroneves (47 jaar oud) niet vooruit te branden. Castroneves boekt tijdens zijn eerste fulltime seizoen sinds 2017 niet al te beste resultaten. De persoonlijke band tussen Pagenaud en Van Kalmthout zou kunnen betekenen dat dit een rijdersduo vormt dat het team vooruit zal helpen. Voor de Hoofddorper zou dit echter een stap zijwaarts zijn in plaats van vooruit.