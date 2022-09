IndyCar-kampioen voor rechter wegens contractbreuk

Regerend IndyCar-kampioen Alex Palou heeft een civiele aanklacht ontvangen van huidig werkgever Chip Ganassi Racing wegens contractbreuk. De Spanjaard wil in 2023 naar de organisatie van McLaren, maar Chip Ganassi heeft een optie gelicht waardoor Palou volgend jaar moet blijven bij zijn team.

Op 12 juli maakte Chip Ganassi Racing openbaar dat de Spaanse coureur blijft in 2023. Diezelfde dag gooide Palou een bericht de wereld rond dat het statement niet klopte. De zaak werd nog complexer nadat McLaren vlak na het bericht van Palou bekend maakte dat de Spanjaard bij het Engelse team zou gaan rijden. Maar in welke klasse stond er niet bij.

Chip Ganassi Racing vecht deze gang van zaken aan en laat weten: "Alex Palou staat tot eind 2023 onder contract bij Chip Ganassi Racing. Hij is een gewaardeerd onderdeel van ons team en we blijven hem steunen in de jacht op zeges, podiumplaatsen en IndyCar-titels"

"Als gevolg van een ongepaste poging van een concurrerend raceteam om een contract met hem af te sluiten dat tegen de duidelijke voorwaarden van ons contract ingaat, gaan we over tot een juridische procedure op grond van het contract. Alle vragen over deze zaak worden behandeld door onze juridische adviseur."

De dagvaarding is ingediend bij de rechtbank in Florida tegen Palou. De IndyCar-coureur en McLaren hebben nog niet gereageerd op deze ontwikkelingen op het moment van schrijven.