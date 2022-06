Rossi pakt pole op Road America, VeeKay speelt bijrol

Alexander Rossi heeft de poleposition gepakt voor Sonsio Grand Prix op Road America en bleef tweevoudig kampioen Josef Newgarden net voor. De Amerikaan is daarmee de achtste polesitter van 2022 in evenveel races. De Andretti-coureur behaalde voor het laatst de pole drie jaar terug in Detroit.

In de Fast Six, vergelijkbaar met Q3 in Formule 1, streden de zes overgebleven coureurs om pole. Bij die zes waren vier rijders van de top vijf in de tussenstand: regerend kampioen Alex Palou, Indy500-winnaar Marcus Ericsson, Pato O'Ward en Josef Newgarden

Newgarden kwam net te kort voor de eerste startplek. Palou en Ericsson konden niet wedijveren met de twee snelste mannen en staan P3 en P4. O'Ward is te vinden op P6. Kampioenschapsleider Will Power kende een moeilijke sessie en eindigde op de achtste rij op P16.

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout speelde geen hoofdrol op zijn favoriete circuit. P18 is niet iets waar de Ed Carpenter Racing-coureur vooraf op hoopte. De negende rij deelt de Hoofddorper met teamgenoot Conor Daly.

Zondagavond rond 18.55 uur Nederlandse tijd zal de groene vlag gezwaaid worden voor de achtste race van het IndyCar-seizoen.