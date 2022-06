VeeKay steekt hand in eigen boezem: "Het was een stuurfout"

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout was in Detroit op weg naar zijn vierde toptienklassering van 2022, maar op het moment dat Will Power als winnaar werd afgevlagd, knalde de #21 Ed Carpenter Chevrolet-bolide de muur in bij het uitkomen van bocht zes.

"Ik baal hier ontzettend van”, laat VeeKay in een eerste reactie vanuit Detroit weten. "Het was een stuurfout van mijn kant, daar kan ik kort over zijn. Het is ontzettend zonde dat dit weekend op deze manier moet eindigen. Ik wil mijn excuses aanbieden aan Ed Carpenter Racing en al mijn monteurs, want die tiende plaats had ik over de streep moeten brengen."

“Vanaf startplaats veertien was P10, gezien het hoge, competitieve niveau van de IndyCar een prima eindklassering geweest. Natuurlijk kan het beter, we verloren namelijk wat tijd in de pitstraat, maar al met al reed ik 69 ronden lang een prima wedstrijd. Ik heb kunnen vechten, tijd gewonnen, de strategie laten werken en mezelf de top tien ingereden. Dankzij de verschillende strategieën was deze race vanuit rijdersoogpunt continu interessant. Ik denk dat we als positief punt onze snelheid op de blacks mee kunnen nemen. Zeker in de tweede stint vloog ik naar voren."

Na de deceptie bij de Indianapolis 500 en deze uitvalbeurt van zondag, is er weinig tijd om te rouwen. "Gelukkig mogen we volgend weekend alweer aan de bak. Bovendien is de volgende wedstrijd op het circuit van Road America, één van mijn favoriete banen. Op Road America won ik in 2017 mijn eerste races in de Verenigde Staten. Ik kan niet wachten om weer achter het stuur te kruipen en ga er alles aan doen om een goed resultaat neer te zetten!", besluit VeeKay strijdlustig.