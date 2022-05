Indy 500 Krijgt VeeKay volle melk als beloning?

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout begint zondagavond aan zijn derde Indianapolis 500. De Nederlander hoopt geschiedenis te schrijven en in de voetsporen te treden van landgenoot en tweevoudig winnaar Arie Luyendyk.

De Ed Carpenter Racing-coureur die met zijn oranje #21 bolide aan de start verschijnt blikt vooruit op wat komen gaat. Ondanks dat de race pas over een aantal dagen van start gaat, zit de pas 21-jarige coureur niet stil en geniet van de sfeer rondom The Greatest Spectacle op aarde.

"Ik voel me goed. Woensdag was ietsje rustiger en daar probeerde ik van te genieten, want de rest van de week zit bomvol. We hebben een aantal leuke evenementen georganiseerd met Nederlandse fans en ik ben bijvoorbeeld aanwezig bij een basisschoolbezoekje. Ik merk dit jaar pas hoe de Indy 500 leeft in Indianapolis, omdat ik dit jaar natuurlijk pas voor de eerste keer voor volle tribunes mag racen op dit circuit. De Indianapolis 500 en alles daaromheen is een fantastische belevenis."



Het kwalificatieweekend was voor VeeKay een succesvolle. De Hoofddorper klokte tijdens de eerste dag de allersnelste tijd van alle drieëndertig deelnemers. Met een gemiddelde van 233,655 mijlen per uur reed de Nederlander het snelste gemiddelde over vier rondes en de een-na-beste allertijden.

De dag daarna moest VeeKay opnieuw opdraven in de strijd om pole. De twintiger stootte door naar het laatste segment en veroverde net als in 2021 een derde plek op de eerste startrij, maar was niet opgewassen tegen de Honda’s van de Chip Ganassi's.



"Qua krachtbron staan we er dit jaar beter voor dan voorheen. Zeker op de road en street courses, want daar hebben we uiteraard veel te maken met tractie en acceleratie. Chevrolet heeft in de afgelopen winter een stap voorwaarts gezet. In de kwalificatie van afgelopen zondag kwamen wij een klein beetje tekort ten opzichte van de Honda’s van Ganassi, maar ook al hadden we zónder vleugels gereden, dan waren Dixon en Palou nog steeds sneller geweest. In racetrim hoeven we echter niet onder te doen voor de Honda’s."

Met de editie van 2020 en 2021 achter zijn kiezen, heeft VeeKay volop ervaring opgedaan en wil dat in zijn voordeel gebruiken. "Het was natuurlijk heerlijk om vorig jaar aan de leiding van de Indianapolis 500 te gaan, maar ik heb mijn lesje ervan geleerd. Vooraan kan je niet zoveel brandstof besparen als bijvoorbeeld in het pack het geval is. Ook weet ik inmiddels dat het behoorlijk loont om vooruit te denken. De ervaring die ik vorig jaar tekort kwam, gaat me dit jaar van pas komen."



De wedstrijd duurt 200 ronden over de befaamde kombaan en coureurs zitten drie uur achter zijn stuur. Strategieën op voorhand zijn vaak zinloos door onverwachte gebeurtenissen. VeeKay zegt hierop: "De Indianapolis 500 is, zoals ik ‘m nu tweemaal heb ervaren en tweemaal heb uitgereden, een race waarin het go with the flow-principe naar voren komt. Initieel heb je natuurlijk wel een plan uitgedacht, maar met neutralisaties en andere onverwachtse zaken kan je tactische plan hier in een handomdraai veranderen. De Indianapolis 500 moet jouw kant opkomen. Pitstops zijn belangrijk en op dat vlak heeft Ed Carpenter Racing gigantische stappen voorwaarts gezet. Maandag, bij de pitstopoefeningen, konden wij ons met de allerbesten meten."



De winnaar van de Indianapolis 500 krijgt traditiegetrouw een fles melk aangereikt in plaats van een fles champagne. VeeKay zegt welke melk hij graag opdrinkt na een triomf.

"Die specifieke karnemelk kunnen we tegenwoordig niet meer krijgen, dus daarom heb ik voor de volle melk gekozen. Die schijnt extra lekker te smaken na een race over vijfhonderd mijlen, dus ik ga mijn best doen om daar zondag een paar flinke slokken van te nemen!"

De Indianapolis 500 is zondagavond rond 18.30 uur Nederlandse tijd en is te volgen op Ziggo Sport.