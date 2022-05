Zaterdagavond 18.00 uur Nederlandse tijd begint Rinus VeeKay aan de Fast Twelve voor het grootste autosportspektakel ter wereld: de Indianapolis 500. Degene met het hoogste snelheidsgemiddelde over vier rondes op de beroemde Brickyard krijgt de meest begeerde pole in de Noord-Amerikaanse racerij.

Mocht het lukken voor VeeKay, is dat binnen de Nederlandse autosporthistorie geen unicum. Arie Luyendyk ging hem al twee keer voor, waarvan één een hele bijzondere: die van 1996.

Luyendyk sjeeste 26 jaar terug met een duizelingwekkende snelheid over de 4 kilometerslange kombaan in Indianapolis en verpulverde het baanrecord. Tot op de dag van vandaag - mede doordat reglementen de snelheid reduceerden - staat het supersnelle tijd nog steeds op zijn naam (381 km/u gemiddeld of 236,986 mijl per uur). Luyendyk won twee keer de Indy 500 (1990 en 1997) en scoorde driemaal poleposition (1993, 1997 en 1999).