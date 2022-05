VeeKay komt met speciale oranje livery tijdens Indy 500

Voor de 106de Indy500 spuit Rinus VeeKay zijn Ed Carpenter-bolide volledig oranje. In samenwerking met sponsor Bitnile, dat gespecialiseerd is de handel van bitcoins, kwam dit initiatief tot stand. Behalve de opvallende oranje kleur, is op de voorvleugel de Nederlandse vlag zichtbaar en op de spiegels een leeuw.

Going orange for the #Indy500! @BitNile gave me the freedom to help design the car in my favorite color and add some Dutch details into the design. Can’t wait to challenge for the win, thanks @ToddAultIII! pic.twitter.com/MvyzhVnThq