VeeKay trapt belangrijke mei-maand af op Barber Motorsports.

Op zondag 1 mei is de Grand Prix van Alabama, de vierde wedstrijd van dit IndyCar-seizoen. Josef Newgarden leidt het kampioenschap (118 punten) dankzij twee overwinningen op rij en heeft vijf punten voorsprong op Scott McLaughlin. Regerend kampioen Alex Palou en Will Power hebben 103 en 102 punten en zitten in het kielzog. VeeKay staat op een keurige zevende plek met 67 punten.



De eerste IndyCar-wedstrijd op het Barber Motorsports Park was in 2010 en werd gewonnen door de populaire Heilo Castroneves, die in 2022 als 40-plusser weer fulltime meedoet. De winnaar in 2021 was Palou. De Spanjaard won op het permanente circuit voor de eerste keer in zijn IndyCar-loopbaan en dat bleek een opmaat naar zijn eerste kampioenschap.

De wedstrijd op Barber bestaat uit 90 ronden op het heuvelachtige circuit van 3.83 kilometer lang. De Grand Prix start zondag 19.15 uur Nederlandse tijd. Hieronder het volledige tijdschema.



Vrijdag 29 april

Vrije training 1: 22:00 – 23:00



Zaterdag 30 april

Vrije training 2: 16:00 – 17:00 uur

Kwalificatie: 19:00 – 20:15 uur

Warm-up: 23:20 – 23:50 uur



Zondag 1 mei

Race: 19:15 – 21:15 uur



De kwalificatie en de race zijn te volgen via Ziggo Sport.



In de maand mei staat de grootste autosportwedstrijd op het programma. Zondag 29 mei is dan de Indy500 op de Indianapolis Motor Speedway. Vanaf 17 mei worden door coureurs en teams al toegewerkt richting dit spektakel met een vrije training.



Het weekend daarvoor, dat van 14 mei, is het IndyCar-circus al in Indianapolis. Dan wordt de Grand Prix afgewerkt op de binnenbaan van de Brickyard, de plek waar VeeKay in 2021, op 15 mei, zijn allereerste zege boekte in de IndyCar Series.