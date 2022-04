Twee op een rij voor Newgarden, VeeKay speelt bijrol

Josef Newgarden veroverde bij de Acura Grand Prix van Long Beach in Zuid-Californië zondag de overwinning. Newgarden behaalde zijn eerste Long Beach-zege in de #2 Team Penske Chevrolet, waarbij hij Romain Grosjean in en regerend seriekampioen Alex Palou op afstand hield.

Voor Newgarden is dit de tweede overwinning op rij en voor Penske de derde van het seizoen in evenveel races. De race eindigde onder geel nadat Takuma Sato de bandenbarrière doorboorde in bocht 8 in ronde 84 van de 85 ronden tellende race.

"Dit was een gevecht vandaag", zei Newgarden. “Dit was geen gemakkelijke race om te winnen. Ik probeer hier al 11 jaar een race te winnen, dus ik ben zo blij dat ik het voor elkaar heb gekregen."

Rinus VeeKay kwam het weekend in actie met een speciale livery om aandacht te schenken voor Alzheimer. In zijn blauwgroen-paars-achtige bolide kon de Nederlander vanaf P15 weinig uitrichten. De Ed Carpenter Racing-coureur eindigde uiteindelijk als dertiende.

De tweevoudig kampioen neent door zijn succesreeks de leiding over in het kampioenschap.