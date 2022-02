Zondagavond is de start van het seizoen in St. Petersburg (Florida). Op het stratencircuit van 2.9 kilometer lang met 14 bochten is Rinus 'VeeKay' van Kalmthout in zijn #21-bolide ook weer van de partij. De start en finishlijn is over de landingsbaan en daarna vervolgt de weg richting hartje centrum.

Hieronder onboard-beelden - uit 2021 - van titelverdediger Alex Poule in actie in St. Pete.