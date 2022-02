VeeKay negende in eerste vrije training St. Pete.

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout is het seizoen begonnen met de negende plaats in de vrije training. Op het stratencircuit in hartje centrum was de Ed Carpenter Racing-coureur met nummer #21 vijf tienden langzamer dan Romain Grosjean, die een tijd noteerde van 1.01.052 op het 2.9 kilometerlange stratencircuit in Florida. De volledige uitslag is hier terug te vinden.